In der Primera Division treffen sich heute am 30. Spieltag der FC Barcelona und der FC Sevilla zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das spanische Spitzenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Spitzenspiel in der Primera Division! Mit dem FC Barcelona und dem FC Sevilla treffen am heutigen Sonntagabend zwei Topteams aus Spanien aufeinander. Aktuell ist der FC Sevilla mit drei Punkten vor dem FC Barcelona Zweiter in der Tabelle. Mit einem Sieg vor heimischen Publikum könnte der FC Barcelona in der Tabelle an seinem heutigen Gegner vorbeiziehen.

FC Barcelona vs. FC Sevilla, Übertragung: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla am 30. Spieltag der Primera Division beginnt am heutigen Sonntagabend, den 03. April, um 21.00 Uhr. Austragungsort des Spitzenspiels ist das altehrwürdige Camp Nou in Barcelona.

Der FC Barcelona hat einen richtigen Lauf und befindet sich schon seit einigen Wochen in hervorragender Form. Seit ganzen zwölf Pflichtspiele in Folge hat das Team von Xavi nicht mehr verloren. Die Barca-Legende hat das Team richtig umgekrempelt und auch spielerisch läuft es für den FC Barcelona immer besser und besser. Das musste auch Real Madrid am letzten Spieltag in der Liga im Clasico feststellen. Mit einer hervorragenden Leistung bezwang der FC Barcelona den Tabellenersten aus Madrid mit 4:0. Holt sich Barca am heutigen Abend gegen den FC Sevilla weiteres Selbstvertrauen vor dem Duell in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt?

Für den FC Sevilla liefen die letzten Wochen dagegen enttäuschend. In der Liga spielte das Team Julen Lopetegui drei Mal in Folge nur Unentschieden. Zudem musste der FC Sevilla das Aus im internationalen Geschäft hinnehmen: Gegen West Ham United schied Sevilla im Achtelfinale der Europa League knapp in der Verlängerung aus. Nach der Länderspielpause muss der FC Sevilla heute die Leistungen aus den vergangen Wochen steigern, wenn sie den FC Barcelona in der Tabelle hinter sich halten möchte.

FC Barcelona vs. FC Sevilla, Übertragung: Primera Division heute live im TV und Livestream

Auf DAZN läuft die heutige Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr das Spiel live und in voller Länge ab 21.00 Uhr. Das Spiel wird für Euch von Jan Platte und DAZN-Experte Sascha Bigalke kommentiert.

DAZN bietet Euch als Streamingdienst auch die Möglichkeit das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla im Livestream zu erleben. Diesen könnt Ihr bequem über die DAZN-App, beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Alternativ könnt Ihr den Livestream auch über Euren Laptop im Browser sehen.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 29,99 Euro im Monat. Der Streamingdienst bietet auch ein Jahres-Abo an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Neben der Primera Division seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Champions League, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

FC Barcelona vs. FC Sevilla, Übertragung: Primera Division heute im Liveticker

SPOX verfolgt die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla in einem ausführlichen Liveticker für Euch. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

