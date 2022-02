Primera Division: Real nach 1:0-Sieg sechs Spiele ungeschlagen

Der spanische Rekordchampion Real Madrid ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat bei Rayo Vallecano am Samstag dank Karim Benzema einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gelandet.

Der französische Nationalspieler war in der 83. Minute zum Tor des Tages erfolgreich. Die Königlichen führen die Tabelle von LaLiga mit 60 Punkten an. Rio-Weltmeister Toni Kroos stand in der Anfangsformation der Madrilenen.

Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger FC Sevilla beträgt zurzeit neun Zähler. Am Sonntag empfangen die Andalusier im Sevilla-Derby den Lokalrivalen Betis (16.15 Uhr/DAZN).