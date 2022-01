LaLiga: FC Sevilla erhöht Druck auf Real Madrid

Der FC Sevilla hat aus dem Ausrutscher von Real Madrid Kapital geschlagen und ist in der spanischen Liga bis auf fünf Punkte an den Rekordmeister herangerückt. Der sechsmalige Europa-League-Gewinner siegte am Montag im andalusischen Duell beim FC Cadiz mit 1:0 (1:0).

Sevilla, für das Lucas Ocampos in der 58. Minute traf, hat eine Partie weniger bestritten als die Königlichen, die am Sonntag beim FC Getafe überraschend 0:1 unterlagen.

Außerdem gewann der FC Villarreal deutlich mit 5:0 gegen UD Levante und Athletic Bilbao setzte sich mit 3:1 bei CA Osasuna durch.

LaLiga: Die Tabelle