Am heutigen Abend trifft im Finale der spanischen Supercopa Real Madrid auf Athletic Bilbao. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

In Saudi-Arabien wird in diesem Jahr erneut das Final Four der Spanischen Supercopa ausgetragen. Real Madrid und Athletic Bilbao konnten sich jeweils im Halbfinale durchsetzen und treffen am heutigen Abend im Finale aufeinander. Wer den Pokal heute am Ende gewinnt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Supercopa Espana: Finale Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Real Madrid zog in das Finale der Supercopa durch einen Sieg gegen den FC Barcelona ein. Am letzten Mittwoch gewannen die Königlichen in einem furiosen Spiel den Clasico mit 3:2. Einem Tag später konnte sich Athletic Bilbao durch einen knappen 2:1-Erfolg über Atletico Madrid über den Einzug ins Finale freuen. Gewinnt Real Madrid heute seinen insgesamt zwölften Supercopa-Titel, oder wird Athletic Bilbao die Trophäe in Riad am Ende in die Höhe stemmen?

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 19.30 Uhr im King Fahd Stadium in Riad, Saudi-Arabien angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Finales der Supercopa zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao.

Supercopa Espana: Finale Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Eder Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo - Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Vazquez, Eder Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo - Benzema, Vinicius Junior Athletic Bilbao: Unai Simon - de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga - Alex Berenguer, Vesga, Dani Garcia, Muniain - Sancet, Williams

Supercopa Espana: Finale Real Madrid vs. Athletic Bilbao live im TV und Livestream

Das heutige Finale der Supercopa zwischen Real Madris und Athletic Bilbao wird in Deutschland nicht im TV und Livestream gezeigt. Kein TV-Sender oder Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte der Spanischen Supercopa gesichert.

Die La Liga seht Ihr dagegen wie gewohnt auf DAZN. Das Angebot des Streamingdienstes findet Ihr hier.

Supercopa Espana: Historie mit Gewinnern

Rang Verein Siege 1 FC Barcelona 13 2 Real Madrid 11 3 Deportivo La Coruña

Athletic Bilbao 3 5 Atlético Madrid 2 6 RCD Mallorca 1 Real Saragossa 1 FC Sevilla 1 Real Sociedad 1 FC Valencia 1