Bei der Supercopa de Espana findet heute das erste Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona statt. Der Clasico wird allerdings nirgendwo im TV oder Livestream übertragen. SPOX klärt auf, warum das so ist.

Der zweite Clasico der Saison 2021/22 steht unmittelbar bevor - diesmal aber in einem anderen Rahmen. Nachdem sich der FC Barcelona und Real Madrid Ende Oktober im Camp Nou in der Primera Division gegenüberstanden (2:1-Sieg für die Königlichen), geht es nun bei der Supercopa de Espana zur Sache.

Das Prestigeduell steigt am heutigen Mittwoch, den 12. Januar. Anstoß ist um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Real gegen Barca ist eines von zwei Halbfinals. Die Supercopa wird mittlerweile mit vier Teilnehmern gespielt. Das sind: Der amtierende Meister, der amtierende Vizemeister sowie der amtierende Pokalsieger und der amtierende Vize-Pokalsieger. Im anderen Halbfinale treffen Atletico Madrid und Athletic Bilbao aufeinander.

Obwohl es sich um einen rein spanischen Wettbewerb handelt, wird dieser gar nicht auf der iberischen Halbinsel ausgetragen. Saudi-Arabien hat sich das Mini-Turnier für einige Jahre gesichert, erstmals über die Bühne ging es in der dortigen Hauptstadt Riad Anfang 2020. Nur wegen der Coronavirus-Pandemie fand es 2021 dann doch in Spanien statt, jetzt ist Riad wieder der Schauplatz. Gespielt wird im King Fahd Stadium.

© getty Den Clasico in der Liga-Hinrunde gewann Real Madrid 2:1.

Supercopa Espana 2022: Termine

Datum Uhrzeit Runde Heim Auswärts 12.01. 20 Uhr Halbfinale FC Barcelona Real Madrid 13.01. 20 Uhr Halbfinale Atletico Madrid Athletic Bilbao 16.01. 19.30 Uhr Finale Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Supercopa Espana: Darum kommt Real Madrid vs. FC Barcelona heute nicht im TV und Livestream

Für all jene, die den Clasico interessiert verfolgen möchten, gibt es heute eine schlechte Nachricht: Real gegen Barca ist zwar das namhafteste Fußballspiel der Welt, trotzdem wird es nicht live im TV oder Livestream zu sehen sein.

Eine offizielle Übertragung ist im deutschsprachigen Raum nicht geplant. Kein Fernsehsender oder Streamingdienst hat sich die Rechte für die Ausstrahlung der Supercopa gesichert - wie schon in den vergangenen beiden Jahren.

Ursache ist hierfür offenbar allen voran die Verlegung des Turniers nach Saudi-Arabien und der damit verbundene Protest, da die Menschenrechte in dem Land nicht ausreichend gewahrt werden.

Anders als die Supercopa wird sowohl die spanische Liga als auch der spanische Pokal stets live von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst besitzt bereits seit 2016 und aktuell noch bis 2026 die Rechte an den beiden wichtigsten Wettbewerben in Spanien, womit alle Fans im deutschsprachigen Raum beispielsweise beim Liga-Clasico in der Rückrunde am 19. oder 20. März definitiv nicht in die Röhre blicken müssen.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Das Live-Programm beinhaltet neben jeder Menge spanischem Fußball auch die Champions League, die Bundesliga, die Serie A oder die Ligue 1.

Supercopa Espana: Darum kommt Real Madrid vs. FC Barcelona heute nicht im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius FC Barcelona: Ter Stegen - Alves, Pique, Lenglet, Alba - Nico, Busquets, Gavi - Dembele, L. de Jong, Depay

Supercopa Espana: Historie mit Gewinnern