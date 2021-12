Corona: Auch Spanien schränkt Zuschauerkapazität wieder ein

Auch der spanische Fußball muss auf die steigenden Corona-Zahlen reagieren und darf seine Stadien vorerst nicht mehr komplett auslasten. Auf Beschluss des Gesundheitsministeriums ist künftig bei Freiluftveranstaltungen nur noch eine 75-prozentige Zuschauerauslastung erlaubt, in der Halle sogar nur noch die Hälfte der Kapazität.

Seit Ende September war in Spanien im Freien eine 100-prozentige und in Innenräumen eine 80-prozentige Zuschauerauslastung möglich gewesen. Zuletzt stieg im Zuge der Omikron-Variante auch bei den Klubs die Zahl der Coronafälle deutlich an.

Am Mittwoch vermeldeten allein die Topklubs FC Barcelona und Real Madrid zusammen sieben neue Fälle, Liga-Konkurrent Real Sociedad hat sogar zehn infizierte Spieler.

In Deutschland steht der Profisport aus Sorge vor Omikron erneut vor flächendeckenden Geisterspielen. Lediglich in Berlin (maximal 3000) und Hamburg (bis zu 5000) sind künftig einige Besucher zugelassen.