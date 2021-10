Der Anfang vom Ende: Als der FC Barcelona Ousmane Dembele statt Kylian Mbappe holte

Der FC Barcelona steckt derzeit in einer schlimmen Krise, auch aufgrund einiger Transferentscheidungen. Das Jahr 2017 war besonders schlimm.

Wer einen Ausgangspunkt für die derzeitige Misere beim FC Barcelona sucht, der dürfte im Sommer 2017 angelangen. Denn in jener Zeit begann der Kreislauf aus sportlichen Fehlentscheidungen und finanziellem Wahnsinn, der den Klub schlussendlich in das aktuelle Dilemma stürzte.

Die Saison 2016/17 verlief für Barca alles andere als nach Wunsch. In der Champions League schieden die Katalanen bereits im Viertelfinale aus, in der Liga blieb nur die Vizemeisterschaft. Noch viel schlimmer allerdings für die stolze Blaugrana-Seele: In beiden Wettbewerben triumphierte am Ende Real Madrid. Erfolgstrainer Luis Enrique, der 2015 noch das Triple holte, kündigte schon vor Saisonende an, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

FC Barcelona: Dembele sollte in Neymars Fußstapfen treten

Und als wäre das alles nicht schon heftig genug gewesen, folgte schließlich auch noch die Transfersaga um Neymar. Der Brasilianer wechselte für sagenhafte 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und bereitete dem legendären Offensivtrio "MSN" aus Lionel Messi, Luis Suarez und eben sich selbst ein jähes Ende.

Immerhin bekam Barca durch den Abgang des Ausnahmespielers viel Geld in die Kassen gespült. Eine gute Ausgangslage, um den Kader zu verbessern, sollte man meinen. Doch in jenen Wochen traf Barcelona rückblickend betrachtet die erste schwerwiegende Fehlentscheidung. Denn als Neymar-Ersatz wurde der damalige Dortmunder Ousmane Dembele auserkoren, obwohl auch noch ein gewisser Kylian Mbappe verfügbar gewesen wäre.

Mbappe hatte in den Monaten zuvor bei der AS Monaco seinen Durchbruch geschafft und den Klub bis ins Halbfinale der Champions League geballert. Und Dembele zog durch Gala-Auftritte in der Bundesliga und auch in der Königsklasse die Blicke der Fußballwelt auf sich.

© getty Kylian Mbappe und Ousmane Dembele sind bei der französischen Nationalmannschaft Kollegen.

Bartomeu erklärt: Neuer Trainer wollte Dembele statt Mbappe

Inzwischen hat sich auch Josep Maria Bartomeu, damaliger Präsident und für viele Fans das Gesicht des Niedergangs, zu den damaligen Transferentscheidungen geäußert und erklärt, was damals gegen Mbappe sprach. "Die Verpflichtung lag auf dem Tisch, aber die Trainer wollten Dembele, weil sie einen Spieler bevorzugten, der das Feld öffnen kann", erklärte Bartomeu im Gespräch mit der spanischen Zeitung AS.

Zur damaligen Zeit hatte Ernesto Valverde gerade von Enrique übernommen und wollte eine neue Ära prägen. Doch Dembele, für weit über 100 Millionen Euro geholt, konnte die Hoffnungen nie erfüllen. In seiner gesamten Zeit im rot-blauen Trikot war der Franzose vom Verletzungspech verfolgt. Manch BVB-Fan sah darin Karma für die Art und Weise, wie er sich aus Dortmund wegstreikte.

Mbappe hingegen wechselte ebenfalls nach Paris, offiziell jedoch zunächst auf Leihbasis, um das Financial Fairplay nicht völlig ad absurdum zu führen. Dort entwickelte er sich zu einem der weltbesten Angreifer und absoluten Superstars, auch im Verbund mit Neymar.

Flops weit und breit! So verbrannte Barca die Neymar-Millionen © getty 1/29 2017 wechselte Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Doch was hat Barca mit der ganzen Kohle angestellt? Wir zeigen es Euch. © imago images 2/29 MARLON – für 5 Millionen Euro von Fluminense: Aufgrund von guten Leistungen beim brasilianischen Klub Fluminense wurde der FC Barcelona im Sommer 2016 auf den Defensivmann aufmerksam. © imago images 3/29 Im Sommer 16/17 wechselte Marlon schließlich auf Leihbasis zur zweiten Mannschaft der Katalanen und kam dort auch primär zum Einsatz. Lediglich bei einigen wenigen Spielen war er im Kader des Profiteams, bei zwei LaLiga-Spielen wurde er eingewechselt. © getty 4/29 Zur Saison 17/18 wurde der Brasilianer von Barca fest unter Vertrag genommen, noch im selben Sommer jedoch für zwei Jahre auf Leihbasis zu OGC Nizza in die französische Ligue 1 verliehen. Dort war er meist Stammspieler, überzeugte aber nicht vollends. © getty 5/29 Zur Sommervorbereitung 2018 kehrte er vorzeitig zum FC Barcelona zurück, eine weitere Chance war ihm aber nicht mehr vergönnt. Für sechs Millionen Euro zog er im August 2018 zu US Sassuolo nach Italien weiter. © imago images 6/29 GERARD DEULOFEU – für 12 Millionen Euro vom FC Everton: Wurde in der Jugend der Katalanen ausgebildet und galt damals als einer der angehenden Superstars. 2011 gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft von Barcelona. © getty 7/29 Von da an sollten auch einige Einsätze in der Profimannschaft folgen, durchsetzen konnte sich Deulofeu aber nicht. Leihen nach Everton und Sevilla zeigten erste Erfolge, weshalb die Toffees den Offensivmann zur Saison 15/16 fest unter Vertrag nahmen. © getty 8/29 Doch Deulofeu konnte bei Everton nicht an die starke Leih-Saison anknüpfen. Vor allem in seinem zweiten Jahr kam er nur noch sporadisch zum Einsatz, dennoch entschied man sich bei Barca im Sommer 2017 zu einer Rückholaktion. © getty 9/29 Doch auch das sollte nicht klappen. Nur 15 Spiele, meist als Einwechselspieler, absolvierte Deulofeu für die Katalanen, nach nur einem Jahr erklärte man das Experiment für gescheitert. Immerhin: Watford zahlte 13 Mio. Ablöse. Seit Oktober 2020 bei Udine. © getty 10/29 YERRY MINA – für 12,4 Millionen Euro von Palmeiras: Nach nur einem Jahr bei Palmeiras Sao Paulo wagte der Kolumbianer im Januar 2018 den Sprung nach Europa zum FC Barcelona. © getty 11/29 Für Aufsehen sorgte zu Beginn vor allem seine Ausstiegsklausel, die damals von Barcelona auf 100 Millionen Euro angesetzt wurde. Bis zum Saisonende konnte sich Mina insbesondere gegen Gerard Pique und Samuel Umtiti nicht durchsetzen. © getty 12/29 Zwar gewann er mit den Katalanen das Double aus Meisterschaft und Copa, auf dem Platz stand Mina für Barca allerdings nur sechs Mal. Als man beim FC Barcelona mit Clement Lenglet einen weiteren Innenverteidiger verpflichtete, zog Mina die Reißleine. © getty 13/29 Für eine Ablösesumme von 30,25 Millionen Euro inklusive 1,5 Millionen Euro Bonuszahlungen zog er zum FC Everton weiter. Barcelona sicherte sich beim Verkauf eine Rückkaufklausel, machte von dieser aber nie mehr Gebrauch. © getty 14/29 NELSON SEMEDO – für 35,7 Millionen Euro von Benfica Lissabon: Nach seinem Durchbruch bei Benfica zur Saison 15/16 wurde der FC Barcelona auf den Rechtsverteidiger aufmerksam. © getty 15/29 Bei den Katalanen sollte Semedo den zuvor zu Juventus Turin abgewanderten Dani Alves ersetzen, an die Qualitäten des Brasilianers kam er aber nie heran. © getty 16/29 Trotz der beträchtlichen Anzahl von 124 Einsätzen in drei Jahren bei den Katalanen war man in Barcelona nie vollends vom Portugiesen überzeugt. Vor allem seine Defensivschwäche und Fehleranfälligkeit sorgten immer wieder für Kritik. © getty 17/29 Im Sommer-Transferfenster 2020 gaben schließlich die Wolverhampton Wanderers ein Angebot über 32 Millionen Euro ab, welches Barcelona akzeptierte. Auch deshalb, weil man sich mit Sergino Dest bereits mit einem Nachfolger geeinigt hatte. © getty 18/29 PAULINHO – für 40 Millionen Euro von GZ Evergrande: Aus China stieß der Mittelfeldspieler damals zu den Katalanen und war unter Ex-Trainer Ernesto Valverde umgehend fester Bestandteil der ersten Elf. © getty 19/29 Auf insgesamt 49 Einsätze kam Paulinho in seiner Debütsaison für Barcelona und gewann neben der Meisterschaft auch die Copa del Rey. © getty 20/29 Als Barcelona im Sommer 2018 dann mit Arturo Vidal und Arthur zwei weitere Spieler für das zentrale Mittelfeld verpflichtete, entschied sich Paulinho für den Schritt zurück zu GZ Evergrande. © getty 21/29 Zunächst wurde er für ein Jahr verliehen, nach Ablauf der Leihe sicherte sich der chinesische Klub auch die Transferrechte am Brasilianer und holte Paulinho für 42 Millionen Euro zurück. © getty 22/29 OUSMANE DEMBELE – für 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund: Nach seinem erfolgreichen Trainingsstreik bei der Dortmunder Borussia war der Weg für den Franzosen zum FC Barcelona frei. © getty 23/29 Für insgesamt 135 Millionen Euro wechselte er zu den Katalanen. Das machte ihn zum damals drittteuersten Spieler der Welt (hinter Neymar und Paul Pogba). Vollends überzeugt hat der Offensivmann beim FC Barcelona aber bis heute nicht. © getty 24/29 Neben vielen Verletzungen, durch die er vor allem in der Spielzeit 19/20 weite Teile der Saison aussetzen musste, gibt es beim Franzosen auch immer wieder Stimmen, die ihm Faulheit und fehlende Arbeitsmoral vorwerfen. © getty 25/29 Immerhin: Im vergangenen Jahr bleib Dembele weitestgehend von Verletzungen verschont und konnte 42 Pflichtspiele für die Katalanen absolvieren, in denen er elf Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete. © getty 26/29 PHILIPPE COUTINHO – für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool: Nur ein halbes Jahr nach Dembele verpflichtete Barcelona mit Philippe Coutinho das zweite Schwergewicht innerhalb einer Spielzeit. © getty 27/29 Nach einer weitestgehend überzeugenden Rückrunde 17/18 ging der Brasilianer auch mit einem Stammplatz in die Spielzeit 18/19, dort kam er gegen Ende der Saison aber immer weniger zum Zug. Es folgte die Leihe zum FC Bayern in die Bundesliga. © getty 28/29 Beim deutschen Rekordmeister spielte er trotz einiger Startschwierigkeiten eine gute Saison, die Münchner weigerten sich jedoch die Kaufoption von 120 Millionen Euro zu ziehen, weshalb es für Coutinho 20/21 wieder zurück nach Barcelona ging. © getty 29/29 In der vergangenen Spielzeit fiel er wegen einer Meniskus-Verletzung lange aus, seitdem pendelte er immer wieder zwischen der Bank und der ersten Elf. Unter Trainer Ronald Koeman kam er jedoch zuletzt wieder häufiger zum Einsatz.

FC Barcelona: Bartomeu rechtfertigt Transfers

Barcelona, das weiter mit Biegen und Brechen nach der Rückkehr an die Weltspitze strebte und allmählich jedes Maß verlor, traf im darauffolgenden Winter gleich die nächste kostspielige Fehlentscheidung. Vom FC Liverpool wurde Philippe Coutinho geholt, ebenfalls für weit mehr als 100 Millionen Euro. Die Neymar-Millionen waren weg, doch auch Coutinho konnte nie an seine Leistungen in England anknüpfen.

Bartomeu jedoch zeigt sich wenig selbstkritisch und verweist darauf, dass die Transfers zum jeweiligen Zeitpunkt noch bejubelt worden seien. "Einige unserer Transfers haben die Erwartungen nicht erfüllt, Spieler, die viel Geld gekostet haben. Aber diese Dinge passieren im Fußball", sagte er und ergänzte: "Als wir die zwei Spieler verpflichtet haben, hat jeder applaudiert. Coutinho kam, weil Iniesta ging. Er war der Beste in der Premier League. Und Dembele kam wegen Neymars Abgang."

Spätestens mit dem nächsten 100-Millionen-Flop-Geschäft namens Antoine Griezmann 2019 war der finanzielle Beinahe-Kollaps eingeläutet. Bartomeu trat im Oktober 2020 auch aufgrund diverser Skandale zurück.