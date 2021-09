FC Barcelona vs. Granada: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona spielt in der Primera Division heute gegen den FC Granada. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

FC Barcelona vs. Granada heute live sehen - JETZT den DAZN-Gratismonat sichern!

Primera Division, FC Barcelona vs. Granada: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Primera Division wird regelmäßig auch am Montag gespielt. Heute, am 20. September, empfängt der FC Barcelona den FC Granada zur letzten Partie des 5. Spieltags. Diese wird um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

Beim FC Barcelona stellt man sich die Frage, wie das Team nach der Auftakt-Niederlage in der Champions League in den Liga-Alltag zurück kommt. Gegen den FC Bayern waren die Katalanen beim 0:3 chancenlos.

In der Primera Division hat der FC Barcelona bisher drei Spiele absolviert - und keines verloren. Der FC Granada holte aus seinen bisherigen vier Liga-Auftritten lediglich zwei Punkte, auch heute beim FC Barcelona ist Granada nur Außenseiter.

FC Barcelona vs. Granada: Primera Division heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Granada wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich die Übertragungsrechte an den Spielen der Primera Division für weitere fünf Jahre und zeigt in dieser Saison nahezu alle Spiele im Livestream. Heute beginnt die Übertragung mit Kommentator David Ploch kurz vor 21 Uhr.

Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem TV-Gerät schauen. Dafür benötigt Ihr lediglich einen Fernseher mit Internetzugang und SmartTV.

Ausführlich live verfolgen könnt Ihr bei DAZN neben der Primera Division auch die Serie A, die Ligue 1 und die Champions League. Aus der Bundesliga zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele.

All das und viele weitere Highlights aus anderen Sportarten könnt Ihr mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) live sehen. Bis Ende September können Neukunde DAZN noch kostenlos testen.

FC Barcelona vs. Granada: Primera Division heute im Liveticker

Das letzte Spiel des 5. Spieltags in der Primera Division könnt Ihr heute auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker FC Barcelona - FC Granada.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Primera Division, FC Barcelona vs. Granada: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Dest, Piqué, Araujo, Balde - Busquets, de Jong, Sergi Roberto - Coutinho, Depay, de Jong

Ter Stegen - Dest, Piqué, Araujo, Balde - Busquets, de Jong, Sergi Roberto - Coutinho, Depay, de Jong FC Granada: Maximiano - Arias, Germán, Duarte, Luis Abram, Neva - Gonalons, Monchu, Montoro - Luis Suárez, Machís

Primera Division: Der 5. Spieltag im Überblick