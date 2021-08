Primera Division, 1. Spieltag: FC Barcelona feiert Heimsieg in Spiel eins nach Messi

Im ersten Spiel seit dem Abgang von Klubidol Lionel Messi hat der FC Barcelona in Spaniens La Liga einen Heimsieg gefeiert. Die Katalanen gewannen das Auftaktspiel der neuen Saison am Sonntagabend nach Problemen in der Schlussphase mit 4:2 (2:0) gegen Real Sociedad.

Barca hatte Messi Anfang des Monats nach 21 gemeinsamen Jahren ziehen lassen, der finanziell angeschlagene Klub gab dem argentinischen Superstar aufgrund "wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse" keinen Vertrag mehr. Neue sportliche Heimat des 34-Jährigen ist Paris St.-Germain.

Gerard Pique (19.) erzielte den ersten Saisontreffer für Barcelona, Martin Braithwaite legte per Doppelpack nach (45.+2, 59.). Die Gäste aus San Sebastian machten es durch Julen Lobete (82.) und Mikel Oyarzabal (85.) noch einmal spannend, Sergi Roberto (90.+1) traf zum Endstand.

Etwas früher am Tag gewann der amtierende Meister Atletico Madrid mit 2:1 (1:0) bei Celta Vigo. Für Atletico traf Angel Correa per Doppelpack (23., 64.). Iago Aspas (59.) glich für Vigo per Elfmeter zwischenzeitlich ausgeglichen.

Hitzig wurde es in der Nachspielzeit, als es nach einem Foulspiel an Luis Suarez zu einer großen Rudelbildung kam. Suarez lag am Boden, als die Hausherren schnell weiterspielen wollten - der Schiedsrichter unterbrach jedoch die Partie.

Lionel Messi beim FC Barcelona: Diese Rekorde wird er nicht mehr knacken © getty 1/11 Lionel Messi ist schon jetzt die größte Klublegende des FC Barcelona. In einigen Statistiken hält er Rekorde, andere wird er durch seine Trennung von Barca vermutlich nicht mehr knacken. © getty 2/11 La Pulga ist bereits der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte (778), den meisten Toren (672) und den meisten Titeln (35). © getty 3/11 MEISTE SAISONS FÜR BARCA: Hätte Messi seinen Fünfjahresvertrag erfüllt, hätte er 21 Spielzeiten für die Profis absolviert. So hat er "nur" 17 auf dem Konto und teilt sich den alleinigen Rekord mit Xavi Hernandez und Carles Rexach. © getty 4/11 MEISTE TITEL FÜR EINEN VEREIN: Das war knapp. Messi liegt einen Platz hinter Ryan Giggs. Der Waliser gewann mit Manchester United 36 Trophäen. Messi holte mit Barca 35. © getty 5/11 Den Rekord für die meisten Titel könnte Messi aber noch knacken. Das Ranking hier: Dani Alves (42), Messi (38), Maxwell (37), Iniesta (37), Giggs (36), Dalglish (36), Pique (35), Cristiano Ronaldo (34). © getty 6/11 MEISTE SPANISCHE MEISTERTITEL: Diesen Rekord hält weiterhin Francisco Gento (12), der in den 50er- und 60er-Jahren alles mit Real gewann. Messi steht bei 10 LaLiga-Titeln. Dass er zu einem Ligakonkurrenten wechselt, ist unwahrscheinlich. © getty 7/11 MEISTE LALIGA-SPIELE: Messi absolvierte 520 Ligaspiele. Noch zwei Spieler liegen damit vor ihm: Andoni Zubizarreta mit 622 (u.a. für Athletic, Barca und Valencia) und Joaquin Sanchez von Real Betis (579 Spiele). Der 40-Jährige ist aber noch aktiv. © getty 8/11 MEISTE CL-SPIELE FÜR BARCA: Hier kommt Messi auf 149 Einsätze in der Champions League und belegt damit Platz zwei hinter seinem ehemaligen Mitspieler Xavi. Die beiden trennen zwei Spiele. Xavi hat 151. © getty 9/11 Die insgesamt meisten CL-Spiele absolvierten Iker Casillas (177) und Cristiano Ronaldo (176), der die Rekordmarke von San Iker wohl noch knacken wird. Messi könnte mit einem Wechsel zu einem CL-Klub aber natürlich noch mitmischen. © getty 10/11 MEISTE TORE IN DER COPA DEL REY: Acht Tore fehlen Messi hier zum Rekord. Der Argentinier kommt auf 56 Tore. Josep Samitier, ein legendärer Spieler der 20er- und 30er-Jahren erzielte 69 Tore, 64 für Barcelona und 5 für Real Madrid. © getty 11/11 MEISTE EINSÄTZE IN DER COPA DEL REY: Er wird auch nicht der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Copa del Rey werden können. Hier fehlen 25 Spiele zu Zubizarretas 104 Einsätzen. Messi steht bei 80.

Wilde Szene bei Atletico-Sieg

Vigo-Kapitän Hugo Mallo, der Suarez foulte, warf Suarez ein paar Worte an den Kopf. Es kam zu einer Spielertraube um Suarez, dann kam Atleticos Mario Hermoso an und schubste Mallo energisch.

Der Unparteiische verhängte die Rote Karte gegen Mallo, der außer sich vor Wut auf dem Weg in die Kabine noch einmal umkehrt, bis ihn Geoffrey Kondogbia von Atletico vom Feld schob. Auch Hermoso bekam schließlich Rot.

Am Samstag war auch Rekordmeister Real Madrid erfolgreich gestartet. Die Madrilenen siegten beim Debüt des langjährigen Bayern-München-Profis David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0). Der österreichische Nationalspieler bereitete den vierten Treffer der Königlichen durch Vinicius Junior (90.+2) vor.

Real Madrid gelingt Auftaktsieg

Torjäger Karim Benzema mit einem Doppelpack (48./ 62.) und Nacho (56.) erzielten die weiteren Treffer für Real, bei denen der Anfang Juli aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Toni Kroos aufgrund einer Schambeinentzündung nicht im Aufgebot stand.

Nach Problemen in der ersten Hälfte sorgte Urgestein Nacho, der bereits seit 20 Jahren für Real spielt, für die Vorentscheidung. Joselu erzielte per Foulelfmeter (65.) den Ehrentreffer der Gastgeber.

Primera Division: Die Tabelle