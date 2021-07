FC Barcelona verkauft Eigengewächs Carles Alena an Getafe

Der FC Barcelona schafft weiter Platz in seinem Kader. Eigengewächs Carles Alena wechselt nach einem halben Jahr auf Leihbasis fest zum Ligakonkurrenten FC Getafe. Das teilten beide Klubs am Samstag mit. Getafe erhält beim Madrider Vorortklub einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026.

Alena (23) hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für Getafe gespielt und entwickelte sich dort zum Stammspieler. In 22 Spielen war er an vier Treffern beteiligt. Die Ablösesumme soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

Allerdings sicherte sich Barca eine Rückkaufoption für den Mittelfeldspieler, zudem erhält der Klub 50 Prozent der Ablösesumme bei einem Weiterverkauf. Außerdem beinhaltet der Deal mit Getafe ein sogenanntes "Matching Right", das es dem Klub gestattet, jedes Angebot eines anderen Vereins mit einem eigenen Angebot ausstechen zu können.

Alena stammt aus der Jugendschmiede La Masia, kam in Barcelona aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Bereits in der Rückrunde der Saison 2019/20 hatte er leihweise bei Betis Sevilla gespielt.

Durch den Abgang von Alena ist Barca seinem Ziel, die Gehaltskosten zu drücken, um den Vertrag mit Superstar Lionel Messi verlängern zu können, wieder ein Stück nähergekommen. Allerdings benötigt der Klub weitere, auch namhaftere Abgänge.