Lionel Messi - Vertrag beim FC Barcelona ausgelaufen: Wie geht es nun weiter?

Seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Lionel Messi ablösefrei zu haben. Der Vertrag des 34-jährigen Argentiniers beim FC Barcelona lief bekanntlich am 30. Juni aus und wurde bis dato noch nicht verlängert. Barca hatte eigentlich gehofft, ein neues Arbeitspapier für seinen Superstar bis zum 30. Juni unter Dach und Fach zu bringen.

Dennoch glaubt man bei Barcelona weiterhin daran, dass Messi noch einen neuen Vertrag unterschreibt, die Klubverantwortlichen in Person von Präsident Joan Laporta und die Seite des Spielers in Person von Messis Vater und Berater Jorge sind in ständigem Austausch. Eine Einigung ist jedoch aufgrund der komplexen Forderungen Messis und Barcas unsicherer finanzieller Situation weiterhin kompliziert.

Nach Informationen von SPOX und Goal geht es in den Verhandlungen neben wirtschaftlichen und steuerlichen Aspekten auch um Messis Bildrechte. Zudem will der sechsmalige Weltfußballer die Gewissheit haben, dass Barcelona in der Lage ist, kurzfristig ein Team um ihn herum zu bauen, dass auf allerhöchstem Level konkurrenzfähig ist.

In der vergangenen Saison haben die Katalanen zwar die Copa del Rey gewonnen, sind in LaLiga und Champions League allerdings leer ausgegangen.

Dass Messi nun aktuell vertragslos ist, vereinfacht die Situation indes nicht. Wenn er einen neuen Kontrakt unterschreibt, müsste Barcelona ihn als Neuzugang wieder neu bei LaLiga registrieren. Und dann wäre der Verein gefordert, eine kreative Lösung zu finden, um Messi in die finanziellen Rahmenvorgaben der Liga zu integrieren.

Messi fokussiert sich erst auf Copa America

LaLiga-Präsident Javier Tebas hatte Barca zuletzt bereits angemahnt, seine Gehaltsstruktur herunterfahren zu müssen, wolle man Messi zur Saison 2021/22 neu registrieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Messi seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setzt, ist trotz alledem groß. Nach Informationen von SPOX und Goal will sich La Pulga momentan jedoch noch voll auf die Copa America fokussieren, bei der er mit Argentinien in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Viertelfinale auf Ecuador trifft.