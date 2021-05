Real Madrid: Feuer im Estadio Santiago Bernabeu

Schreckmoment für Spaniens Rekordmeister Real Madrid: In dessen Estadio Santiago Bernabeu kam es am Mittwochabend im Zuge der Umbauarbeiten zu einem kleinen Brand.

Am Abend brachen die Flammen in einem Seitenbereich der Haupttribüne des Estadio Santiago Bernabeu aus, offenbar waren in der im Umbau befindlichen Arena größere Mengen Schaumstoff in Brand geraten.

Eine sichtbare Rauchsäule stieg auf, die Feuerwehr erreichte das zentral gelegene Stadion aber schnell und brachte die Situation unter Kontrolle. Das bestätigte der Klub den Zeitungen Marca und As.

Das Santiago Bernabeu wird seit Juni 2019 aufwändig umgebaut. Das Projekt ist auf dreieinhalb Jahre angesetzt und soll mehr als 500 Millionen Euro kosten.