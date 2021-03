In der spanischen Copa del Rey geht es um den Einzug ins große Finale. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Barcelona - FC Sevilla: Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Katalanen müssen heute alles geben, um den Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Die Partie aus dem spanischen Pokal wird heute exklusiv und in voller Länge auf DAZN zu sehen sein.

Los geht's mit den Vorberichten um 20.45 Uhr, dann begrüßen Euch Jan Platte und Sebastian Kneißl. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 21.00 Uhr, auch die Highlights könnt Ihr Euch in den folgenden Tagen nach der Partie in Ruhe ansehen.

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. Doch DAZN hat nicht nur europäischen Spitzenfußball im Angebot. Hier gibt es Action aus den US-Profiligen wie NBA, NFL, MLB oder NHL. Zudem könnt Ihr die Top-Events der UFC sehen und beim Rennsport mitfiebern.

FC Barcelona - FC Sevilla: Copa del Rey heute live: Uhrzeit, Datum, Ort

Datum: 28.02.2021

28.02.2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN

FC Barcelona - FC Sevilla: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Sevilla: Bono - Navas, Koundé, Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Gomez

FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Umtiti, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Messi, Griezmann, Dembele

FC Barcelona - FC Sevilla: Copa del Rey heute live: Vorschau

Für die Blaugrana sieht es derzeit nach eine katastrophalen Saison aus. Erst gab es die 1:4-Pleite gegen PSG im Champions-League-Achtelfinale, dann im Hinspiel gegen Sevilla eine 0:2-Schlappe. In beiden Wettbewerben steht das Team von Koeman mit dem Rücken zur Wand. Ob gegen Sevilla die Trendwende eingeleitet werden kann?

Was Mut gibt, ist der jüngste Sieg gegen eben Sevilla am 27. Februar in der Primera Division. Hier gab es einen starken 2:0-Sieg, bei dem Koeman das System umstellte. Der Holländer wählte eine Dreierkette mit zwei Außenverteidigern (Dest und Alba). Dembelé und Messi bildeten die Doppelspitze im 3-1-4-2. Bei Sevilla kehrte unter anderem der Ex-Katalane Rakitic in die Startelf zurück.

Dennoch konnte der amtierende Europa-League-Champion in der Generalprobe nicht überzeugen, nur vier Torschüsse sind gegen ein Team wie Barca einfach zu wenig.

