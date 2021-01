FC Barcelona: Nationaltorwart hält zwei Elfmeter - "Ter Stegen war Messi"

Nach seinen Elfmeterparaden im spanischen Supercup ist Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona auf eine Stufe mit Lionel Messi geklettert. "Ter Stegen war Messi", titelte die Zeitung Sport nach dem Finaleinzug über den Matchwinner, der beim 3:2 im Elfmeterschießen gegen Real Sociedad zwei Schüsse abgewehrt hatte.

Ohne den argentinischen Superstar fiel dem deutschen Keeper die Hauptrolle zu. Ter Stegen parierte die Elfmeter von Jon Bautista und Mikel Oyarzabal. Zudem schoss Sociedads Willian Jose an den Pfosten. Den entscheidenden Versuch für den Favoriten verwandelte Riqui Puig. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:0, 1:1) gestanden.

"Ich bin sehr glücklich für die Mannschaft, weil wir so viel investiert haben", sagte ter Stegen, "ich versuche immer, 100 Prozent zu bringen." Sport schrieb: "Ter Stegen spielte die gesamte Partie mit einem Lächeln im Gesicht. Überzeugt davon, dass er zwei Elfmeter halten wird."

Frenkie de Jong (39.) hatte Barca zunächst in Führung gebracht, Oyarzabal (51.) gelang der Ausgleich per Elfmeter. Der Supercup hätte wie im Vorjahr in Saudi-Arabien ausgespielt werden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch nach Spanien verlegt. Im Endspiel treffen ter Stegen und Co. auf den "ewigen" Rivalen Real Madrid oder Athletic Bilbao, die sich am Donnerstag (21 Uhr) gegenüberstehen.