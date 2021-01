Auf wen trifft der FC Barcelona im Endspiel am Sonntag in der spanischen Supercopa? Der zweite Finalteilnehmer wird heute zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao ermittelt. Das Spiel wird jedoch nicht im TV und Livestream gezeigt. Wir erklären Euch warum.

Spanische Supercopa: Modus, Spielplan

Der Modus der spanischen Supercopa wurde im vergangenen Jahr umgestellt. Seit 2020 nehmen vier Mannschaften teil. Die Halbfinalpartien werden im K.o.-Modus ausgetragen.

Das Finale ist dann auch nur eine Partie. Zuvor hatte es in der spanischen Supercopa immer ein Hin- und- Rückspiel im Endspiel um den Titel gegeben.

Datum Uhrzeit Runde Heim Auswärts Ergebnis 13.01. 21 Uhr Halbfinale Real Sociedad FC Barcelona 2:3 n. E. 14.01. 21 Uhr Halbfinale Real Madrid Athletic Bilbao 17.01. 21 Uhr Finale FC Barcelona Real Madrid/Athletic Bilbao

Spanische Supercopa: Darum kommt Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute nicht live im TV und Livestream

Das zweite Halbfinale in der spanischen Supercopa wird wie die erste Vorschlussrunden-Partie nicht im TV und Livestream gezeigt. Der Grund ist, dass kein Sender oder Streamingdienst im deutschsprachigen Raum sich die Rechte gesichert hat.

Im vergangenen Jahr war dies ebenfalls so, da es einige Kontroversen um die Supercopa gab. Neben der Aufstockung auf vier Teams wurde damals die Austragung in Saudi-Arabien vom spanischen Fußballverband veranlasst. Der RFEF sah sich wegen der Menschenrechtsverletzungen in dem Land heftiger Kritik gegenüber.

In diesem Jahr werden auch infolge der Corona-Pandemie alle Begegnungen in Spanien ausgetragen.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: Ort, Termin, Datum, Anpfiff

Wettbewerb: Spanische Supercopa

Datum: 14. Januar 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: La Rosaleda (Malaga)

La Rosaleda (Malaga) Übertragung: keine

Spanische Supercopa: Real Madrid - Athetlic Bilbao im spanischen TV und Livestream

Im Vorjahr gab es durch die spanischen Sender und Streamingdienste aufgrund der kritisierten Austragung in Saudi-Arabien einen Boykott der Übertragung der Spiele. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Alternative.

Laut CBSSports bietet ESPN Deportes eine Übertragung an. Für die deutschen Zuschauer ist dieser in der Regel jedoch nicht abrufbar.

Ausnahmen sind entweder ein spanischer TV-Empfang oder ein spanischer VPN-Zugang, um einen Livestream abzurufen.

Primera Division: Real Maddrid vs. Athletic Bilbao im TV und Livestream sehen- so funktioniert's

Im Gegensatz zur spanischen Supercopa sind alle Spiele der Primera Division im Livestream in Deutschland abrufbar. DAZN hat sich die Rechte an LaLiga gesichert und zeigt diese live.

Der Streamingdienst hat neben der Primera Division auch die Serie A und Ligue 1 im Programm. Außerdem werden ausgewählte Spiele der Bundesliga und der Champions League sowie alle Partien der Europa League gezeigt.

Den ersten Monat könnt Ihr dabei gratis testen. Sollte Euch das Angebot zusagen, habt Ihr bezüglich eines Abonnements zwei Möglichkeiten. Entweder ein Monats-Abo für 11,99 Euro im Monat oder ein Jahres-Abo für 119,99 Euro.

Spanische Supercopa: Rekordsieger

Der FC Barcelona kann seinen Vorsprung in Sachen Siege im Supercup ausbauen. Die Katalanen sind mit 13 Triumphen Rekordtitelträger.