Lionel Messi mit 500. Einsatz für den FC Barcelona in Spaniens LaLiga

Lionel Messi hat am Sonntag gegen Huesca seine 500. Begegnung in Spaniens LaLiga und seine 750. Partie für den FC Barcelona in allen Wettbewerben absolviert.

Damit liegt Messi nur noch fünf LaLiga-Spiele hinter seinem ehemaligen Teamkollegen Xavi, der mit 767 zudem auch den Rekord für die meisten Einsätze im Barca-Trikot hält.

Messi ist erst der zweite Spieler und der erste, der außerhalb Spaniens geboren wurde, der diese Marke für Barca erreicht hat. Dahinter liegt Andres Iniesta mit 442 LaLiga-Einsätzen.

Den Rekord für die meisten Spiele im spanischen Oberhaus hält Andoni Zubizarreta, der 622 Spiele für Athletic Club, den FC Barcelona und den FC Valencia absolviert hat.