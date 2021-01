FC Barcelona: Speziell für den Clasico - Barca trägt gegen Real Madrid offenbar Sondertrikot

Der spanische Top-Klub FC Barcelona wird offenbar in den nächsten Wochen sein viertes Trikot für die Saison 2020/21 auf den Markt bringen. Dieses soll laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten und dem in aller Regel gut informierten Portal Footyheadlines ein Sondertrikot für den Clasico gegen Real Madrid in rund drei Monaten sein.

Demnach wird das Duell der beiden LaLiga-Giganten Anfang April für Barca der Anlass sein, um das vierte Trikot dieser Spielzeit das erste und wahrscheinlich auch letzte Mal zu tragen. Im Rahmen der "El Clasico Special Edition" ist Ex-Kapitän und 2010er Weltmeister Carles Puyol der Promoter des Trikots.

Im Netz kursieren bereits Bilder des Jerseys, welches das Team von Trainer Ronald Koeman am 11. April im möglicherweise richtungsweisenden Spiel gegen die Blancos im Bernabeu zu tragen gedenkt.

© AS

Das Trikot ähnelt dem aktuellen Heimtrikot der Blaugrana leicht und hat Längsstreifen in den Farben rot, gelb und blau, allerdings in einem anderen Muster. Den Berichten zufolge soll es ab Ende Januar auf dem Markt erhältlich sein.