Atletico Madrid findet Ersatz für Diego Costa: Moussa Dembele von Olympique Lyon soll kommen

LaLiga-Tabellenführer Atletico Madrid hat einen Ersatz für Diego Costa gefunden: Nach Informationen von SPOX und Goal stehen die Rojiblancos vor der Verpflichtung von Olympique Lyons Torjäger Moussa Dembele. Beide Vereine haben sich am Sonntagmorgen auf die Modalitäten des Januartransfers verständigt. Anfang der Woche soll der Deal perfekt gemacht werden.

Dembele wird dann bis zum Ende der Saison auf Leihbasis in der spanischen Hauptstadt anheuern. Anschließend hat Atletico die Möglichkeit, den 24-Jährigen per Kaufoption langfristig zu binden. In dem Fall werden 33 Millionen Euro Ablöse fällig. Dembeles Vertrag bei OL läuft noch bis 2023.