Zinedine Zidane appelliert an Real-Stars - Pochettino und Raul mögliche Nachfolge-Kandidaten?

Trainer Zinedine Zidane (48) hat im Kampf um seinen Job bei Real Madrid jetzt auch an seine Spieler appelliert. Die Frage ist, wie lange der Franzose noch Trainer bleiben darf. Die Königlichen sollen schon einen Nachfolger im Visier haben.

"In schwierigen Zeiten muss man Charakter zeigen", sagte Zidane vor der Partie beim FC Sevilla am Samstag: "Ich habe die Kraft, um die Situation zu ändern und ich werde alles dafür geben - genau wie die Spieler."

In der spanischen Liga rangieren die Königlichen nur auf Rang vier, in der Champions League droht erstmals in der Vereinsgeschichte das Aus in der Gruppenphase. Laut Medienberichten gelten Mauricio Pochettino, ehemaliger Teammanager von Tottenham Hotspur und Real-Legende Raul als mögliche Nachfolger, wenn Zidane freigestellt werden sollte. Ex-Stürmer Raul trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Madrid.

Zwischen den Königlichen und Pochettino soll es laut Informationen der spanischen Sport bereits zu einer ersten Kontaktaufnahme gekommen sein. Demnach sei der Argentinier die Wunschlösung Reals für den Fall einer Trennung von Zidane - noch vor Raul.

Pochettino ist seit seinem Engagement bei den Spurs vor knapp einem Jahr ohne Job und wurde immer wieder mit europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht, zuletzt mit Manchester United und Paris Saint-Germain. Pochettino ist in Spanien kein Unbekannter: Der 48-Jährige startete seine Trainerkarriere bei Espanyol Barcelona.