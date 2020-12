FC Cadiz - FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona bekommt es heute in der Liga mit dem Aufsteiger FC Cadiz zu tun. Wie Ihr das Duell des 12. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern und damit zahlreiche Spiele der Primera Division live und in voller Länge schauen!

FC Cadiz gegen FC Barcelona: Uhrzeit, Schiedsrichter, Spielort

Die Partie zwischen dem FC Cadiz und FC Barcelona findet am heutigen Samstag (5. Dezember) im Stadion Ramon de Carranza in Cadiz statt. Pünktlich um 21 Uhr pfeift Schiedsrichter Cesar Soto Grado das Spiel am 12. Spieltag an.

FC Cadiz gegen FC Barcelona: Heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst startet nur wenige Minuten vor Spielbeginn die Übertragung. Das Kommentatorenduo bilden Lukas Schönmüller und Experte Sascha Bigalke.

© imago images / Vitalii Kliuiev

DAZN ist für die Übertragung der stärksten europäischen Ligen und Wettbewerbe verantwortlich. So zählen neben der Primera Division auch die Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Europa League, Champions League und Nations League zum DAZN-Angebot.

Zusätzlich werden unter anderem auch folgende weitere Sportarten vom "Netflix des Sports" angeboten: US-Sport (NFL, MLB, NHL), Darts, Boxen, MMA, Rugby, Boxen, Wintersport, Radsport und Handball.

Für das DAZN-Abonnement fallen monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro und jährliche Kosten in Höhe von 119,99 Euro an. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

FC Cadiz gegen FC Barcelona im Liveticker

Für Fußballfans, die kein Abo haben und den DAZN-Livestream nicht aufrufen können, tickert SPOX das Spiel detailliert und in einer hohen Frequenz live.

Den Link zum SPOX-Liveticker: FC Cadiz vs. FC Barcelona findet Ihr hier.

FC Barcelona: Die letzten fünf Spiele

Die Katalanen befinden sich aktuell im Aufschwung. Vier der letzten fünf Pflichtspiele entschied Barca klar für sich. Lediglich gegen Atletico hat man mit 0:1 verloren.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 02.12.2020 Ferencvaros 0:3 FC Barcelona Champions League 29.11.2020 FC Barcelona 4:0 CA Osasuna Primera Division 24.11.2020 Dynamo Kiew 0:4 FC Barcelona Champions League 21.11.2020 Atletico Madrid 1:0 FC Barcelona Primera Division 7.11.2020 FC Barcelona 5:2 Real Betis Primera Division

Primera Division: Die aktuelle Tabelle