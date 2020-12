FC Barcelona: Ronald Koeman beschuldigt Riqui Puig angeblich als Maulwurf

Neben den sportlichen Problemen machen Barca interne Streitereien zu schaffen. Ronald Koeman hat dabei wohl Riqui Puig als Maulwurf ausgemacht.

Trainer Ronald Koeman vom FC Barcelona hat offenbar Mittelfeldspieler Riqui Puig beschuldigt, Informationen weiterzugeben. Das berichtet die spanische Zeitung El Pais. Demnach soll der Niederländer seinen Schützling vor der gesamten Mannschaft als Maulwurf ausgemacht haben.

Koeman hatte Puig im vergangenen Sommer einen Wechsel nahegelegt, da der 21-Jährige in seinen Planungen keine große Rolle spielte. Es dauerte nicht lange, ehe die Transferempfehlung an die Öffentlichkeit gelangte. Koeman machte nun den Spieler selbst als Informationsleck ausfindig.

Dass interne Gespräche an die Öffentlichkeit gelangen, ist eines von vielen klubschädigenden Verhaltensweisen, die bei den Katalanen schon länger Einzug gehalten haben. Koeman möchte nun dagegen vorgehen. Eine Maßnahme, um die Vereinskultur zu ändern, war dabei offenbar der Verkauf älterer Spieler wie Luis Suarez, Ivan Rakitic und Arturo Vidal.

Zudem spricht der Barca-Coach gegenüber der Presse offener über seine Spieler und übt dabei auch Kritik. So machte er als Grund für die jüngsten Negativergebnisse wie das 1:2 gegen Aufsteiger Cadiz individuelle Fehler aus.

Bei seiner Mission steht Koeman noch vor einiger Arbeit. So läuft es neben den internen Problemen auch sportlich nicht nach Plan. Nach nur vier Siegen in den ersten zehn Spielen trennen die Katalanen in LaLiga bereits neun Punkte von der Tabellenspitze.