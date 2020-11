FC Villarreal gegen Real Madrid: LaLiga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid gastiert am heutigen Samstag beim FC Villarreal in LaLiga. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr das Gastspiel der Königlichen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Villarreal vs. Real Madrid heute live: Anpfiff, Ort, Form

Real Madrids Auswärtsspiel beim FC Villarreal steigt am heutigen Samstag (21. November) um 16.15 Uhr. Als Austragungsort dient das Estadio de la Ceramica, welches auch unter seinem langjährigen Namen El Madrigal bekannt ist, in Villarreal. Zuschauer sind wie in der Bundesliga nicht zugelassen.

Der FC Villarreal hat einen bärenstarken Start in die neue Saison hingelegt. Das Team um Ex-BVB-Stürmer Paco Alcacer sammelte aus neun Partien 18 Punkte und steht vor dem 10. Spieltag auf Rang zwei.

Real Madrid fehlt es hingegen noch an Konstanz. Die Königlichen kassierten vor der Länderspielpause die bereits zweite Saisonniederlage. Beim FC Valencia ging die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane mit 1:4 unter. Aktuell steht Real mit 16 Punkten auf dem 4. Platz. Der Titelverteidiger hat allerdings ein Spiel weniger als die meisten Teams absolviert.

FC Villarreal - Real Madrid heute live im TV und Livestream

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es nur eine legale Möglichkeit, die Partie zwischen dem FC Villarreal und Real Madrid live zu sehen - und diese bietet DAZN. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an LaLiga. Eine Live-Berichterstattung im Free-TV gibt es somit nicht.

Der Streaminganbieter startet pünktlich zum Anpfiff, also um 16.15 Uhr, mit der Übertragung. Dann begleiten Euch Moderator Tobias Wannschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch durch die Partie.

Neben der spanischen Liga hat DAZN auch die Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue 1, und die Serie A im Programm. Wer kein Freund des runden Leders ist, kann sich beim "Netflix des Sports" auch auf jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts und Kampfsport (UFC, WWE, Boxen) freuen.

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

FC Villarreal gegen Real Madrid heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, aber trotzdem bei der Begegnung Villarreal gegen Real immer auf dem Laufenden bleiben will, ist bei SPOX an der richtigen Adresse.

Hier geht's zum Liveticker für Real Madrids Gastspiel beim FC Villarreal.

Real Madrid wohl länger ohne Sergio Ramos

Es war die Hiobsbotschaft nach der Länderspielpause. Kapitän, Abwehrchef und Aushängeschild Sergio Ramos hat sich beim 6:0 der spanischen Nationalmannschaft gegen Deutschland eine Verletzung am rechten Beinbeuger zugezogen.

Somit fehlt der 34-Jährige laut der spanischen Presse nicht nur für die heutige Partie gegen den FC Villarreal, sondern auch in der Champions League am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr live bei DAZN) bei Inter Mailand.

© imago images

LaLiga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag