Real Madrid: Dani Carvajal fällt monatelang aus - Neue Chance für Odriozola?

Real Madrid muss monatelang auf Stammrechtsverteidiger Dani Carvajal verzichten. Reagieren die Königlichen noch einmal auf dem Transfermarkt oder bekommt der zuletzt an den FC Bayern ausgeliehene Alvaro Odriozola nun seine Chance?

Carvajal hat sich im Training am Freitag eine schwere Verletzung am Innenband des rechten Knies zugezogen und fällt nach Informationen der spanischen Zeitung Marca für mindestens zwei Monate aus.

Dass die Königlichen aufgrund des langen Ausfalls noch einmal auf dem Transfermarkt, der noch bis zum 5. Oktober geöffnet ist, aktiv werden, ist angesichts der Verluste durch die Corona-Pandemie sehr unwahrscheinlich. Davon könnte Alvaro Odriozola profitieren.

Der 24-Jährige war in der vergangenen Rückrunde an den FC Bayern München ausgeliehen. Zum Triple-Gewinn konnte der Rechtsverteidiger aber nicht viel beisteuern. Der Spanier kam unter Trainer Hansi Flick nur sporadisch zum Einsatz.

Lediglich in fünf Spielen stand Odriozola auf dem Platz (153 Spielminuten). In der Hinrunde kam er bei den Madrilenen sogar nur auf einen Einsatz. Immerhin: Beim 1:0-Sieg gegen Real Valladolid stand er am vergangenen Spieltag 57 Minuten auf dem Platz.