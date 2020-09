Lionel Messi: Trainingsschwänzer droht saftige Geldstrafe durch FC Barcelona

Lionel Messi, der am Montag das Auftakttraining des FC Barcelona geschwänzt hatte, droht eine saftige Geldstrafe, sollte er weiter die Trainingseinheiten von Barca boykottieren. Das berichten spanische Medien.

Der 33 Jahre alte Superstar will nach 20 Jahren im Verein den Ex-Meister unbedingt verlassen. Es droht eine juristische Auseinandersetzung, weil der Klub davon ausgeht, dass die Klausel für einen vorzeitigen Vertragsausstieg von Messi nicht mehr gültig ist.

Fast schon erwartungsgemäß hatte der neue Barca-Coach Ronald Koeman am Montagabend zum Trainingsauftakt vergeblich auf Messi gewartet. In spanischen Medien wird nun über eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 Prozent des Monatsgehalt spekuliert.

Messi war schon am Sonntag den Coronatests des Klubs ferngeblieben. Die spanische Liga hatte unterdessen im Konflikt den Klub unterstützt. La Liga teilte am Sonntag in einer offiziellen Erklärung mit, dass die Ausstiegsklausel, derzufolge der Argentinier die Katalanen vorzeitig nur für eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro verlassen dürfe, nach wie gültig sei.

Die Anwälte Messis halten dem entgegen, das ihr Mandant wegen des verspäteten Saisonendes auch nach dem eigentlichen Termin (10. Juni) noch fristgerecht kündigen könne und somit ablösefrei sei. Der Kontrakt des Südamerikaners in Barcelona hat noch eine Laufzeit bis 2021.

Manchester-City-Transfergerüchte: Lionel Messi - und sonst? 1/19 Manchester City arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Lionel Messi. Was gibt es sonst noch für Gerüchte um den englischen Vize-Meister? Und was ist bereits passiert? Ein Überblick. © imago images / Sportimage 2/19 FIXE ABGÄNGE: Nach monatelangem Poker ist Leroy Sane für 45 Millionen Euro zum FC Bayern München gewechselt. © imago images / PA Images 3/19 Ablösefrei verlassen haben City Vereinslegende David Silva (34), der bei Real Sociedad San Sebastian unterschrieben hat, … © imago images / Action Plus 4/19 … und Ersatzkeeper Claudio Bravo. Der 37-Jährige wechselte zu Betis Sevilla. © imago images / Focus Images 5/19 FIXE ZUGÄNGE: Mit Nathan Ake sicherte sich City einen der konstantesten Verteidiger der vergangenen Premier-League-Saisonen. Der 25-jährige Niederländer kam für 45 Millionen Euro von Absteiger AFC Bournemouth. © imago images / Alterphotos 6/19 Abgesehen davon holte City zwei aufstrebende Talente. Einerseits für 23 Millionen Euro den 20-jährigen Rechtsaußen Ferran Torres (20) vom FC Valencia. © imago images / ZUMA Press 7/19 Andererseits den erst 18-jährigen Rechtsverteidiger Yan Couto. Er kam für sechs Millionen Euro aus seiner brasilianischen Heimat vom FC Coritiba. © imago images / Poolfoto 8/19 MÖGLICHE ABGÄNGE: Verlassen könnte den Klub Angelino, der zuletzt an RB Leipzig ausgeliehen war. Sowohl der Bundesliga-Klub als auch der FC Barcelona sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Laut Sky verlangt City nun 30 Millionen Euro. © imago images / Focus Images 9/19 Laut der Mundo Deportivo erwägt City einen Spielertausch mit Barca, um Messi finanzieren zu können. Der kolportierte Gegenwert: 100 Millionen Euro, Gabriel Jesus, Bernardo Silva und Eric Garcia. © imago images / Poolfoto 10/19 Sollte der durchaus wahrscheinliche Fall eintreten, dass dies nicht passiert, soll Barca eine separate Verpflichtung des 19-jährigen Innenverteidigers Garcia anstreben. Er wurde in Barcelona geboren und spielte bis zur U16 für Barca. © imago images / Focus Images 11/19 Laut Sky Italia ist aber auch der SSC Neapel an einer Verpflichtung Garcias interessiert. Sein Vertrag bei City läuft im kommenden Sommer aus, bisher verweigerte er eine vorzeitige Verlängerung, wie Guardiola Anfang August bestätigte. © imago images / PA Images 12/19 MÖGLICHE ZUGÄNGE: Das Transferziel Nummer ein heißt Messi. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bereits ein Gespräch zwischen Messi und Pep Guardiola, in dem der Trainer seinen Wunsch einer Reunion kundgetan hat. © imago images / Poolfoto 13/19 Messi strebt einen ablösefreien Abgang an und beruft sich auf eine Ausstiegsklausel, diese wollen der spanische Verband und Barca aber nicht anerkennen. Sie beharren auf die festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro. © imago images / Poolfoto 14/19 Auch an einem anderen argentinischen Stürmer soll City Interesse haben: Lautaro Martinez von Inter Mailand. Berichtet hat davon die Sun. Für Inter erzielte der 23-Jährige in bisher 84 Pflichtspielen 30 Tore. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. © imago images / Independent Photo Agency 15/19 Als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung gilt laut übereinstimmenden Medienberichten Kalidou Koulibaly. © imago images / Insidefoto 16/19 Der 29-Jährige steht noch bis 2023 bei Napoli unter Vertrag und würde entsprechend teuer werden. Gehandelt wird eine Ablösesumme in Höhe von rund 80 Millionen Euro. © imago images / Poolfoto 17/19 Im Fokus steht außerdem Thiago. Der Abschied des frisch gekürten Triple-Siegers vom FC Bayern gilt als fix. Er selbst strebt offenbar einen Wechsel in die Premier League an. © imago images / Jan Huebner 18/19 Als Favorit auf eine Verpflichtung gilt zwar der FC Liverpool, gehandelt werden aber auch der FC Arsenal sowie City. Genau wie bei Messi käme es bei einem möglichen Wechsel zu einer Wiedervereinigung mit Ex-Trainer Guardiola. © imago images / Poolfoto 19/19 Auch David Alaba, dessen Vertrag genau wie Thiagos im kommenden Sommer ausläuft, wurde bereits mit City in Verbindung gebracht. Bei ihm deutet jedoch alles auf eine Verlängerung beim FC Bayern hin.

Messi und Barca: Die Fronten sind verhärtet

Der langjährige Barca-Funktionär Toni Freixa (51) kritisierte unterdessen die Art und Weise, wie Messi seinen Wechselwunsch bei Barca hinterlegt habe. "Dass Messi nun derart einseitig über eine schriftliche Mitteilung seinen Wechsel ankündigt und einfach nicht mehr auftaucht, weist auf einen tiefen Konflikt hin, den sowohl Barca als auch den Spieler selbst in ein schlechtes Licht rücken", sagte Freixa im Interview mit SPOX und Goal: "Messis Verhalten ist aus meiner Sicht überraschend und enttäuschend."

Ob Messi zum Auftakt von La Liga (11. bis 13. September) nochmals für Barca aufläuft, erscheint sehr zweifelhaft. Die Katalanen treffen am ersten Spieltag zu Hause im Estadio Camp Nou auf Aufsteiger FC Elche.

Die Fronten sind jedenfalls verhärtet, am Mittwoch soll es eine Zusammenkunft der Rechtsvertreter beider Parteien geben. Es dürften allerdings zähe Verhandlungen mit einem nur schwer einzuschätzenden Ende geben.