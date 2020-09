Real Madrid - Real Valladolid heute live: LaLiga im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Spieltag der spanischen LaLiga empfängt Real Madrid Real Valladolid. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt Euren kostenlosen DAZN-Probemonat und seht LaLiga live!

LaLiga am Mittwoch: Die heutigen Spiele

Die Spiele am heutigen Mittwoch zählen zum vierten Spieltag in Spaniens höchster Spielklasse. Zwei Spiele wurden bereits am Dienstag ausgetragen, drei Spiele folgen am Donnerstag.

Datum Uhrzeit Gastgeber Gast 30.09.2020 19.00 Uhr SD Huesca Atletico Madrid 30.09.2020 19.00 Uhr Villarreal CF Deportivo Alaves 30.09.2020 21.30 Uhr SD Eibar Elche CF 30.09.2020 21.30 Uhr Real Madrid Real Valladolid

Real Madrid gegen Real Valladolid heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen den Königlichen aus Madrid und ihren Gästen aus Valladolid könnt Ihr live und exklusiv auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat folgendes Team bei dem Match im Einsatz:

Kommentator: Guido Hüsgen

Experte: Sascha Bigalke

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro jährlich. Neukunden können bei dem Streaminganbieter zudem zunächst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Neben LaLiga hat DAZN weitere Top-Wettbewerbe aus der Welt des Fußballs im Programm, unter anderem die Champions League, die Europa League, die Serie A und die Ligue 1. Auch andere Sportarten, zum Beispiel US-Sports, Boxen, Tennis oder Golf, kommen bei DAZN nicht zu kurz.

Real Madrid vs. Real Valladolid heute im Liveticker

Falls Ihr die Begegnung nicht im Livestream verfolgen könnt oder wollt, haben wir mit unserem Liveticker selbstverständlich eine Alternative. Dort verpasst ihr keine der wichtigsten Szenen des Matches, kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Zum Liveticker der Begegnung zwischen Real Madrid und Real Valladolid gelangt Ihr hier, zu unserem Liveticker-Kalender geht es hier entlang.

Real Madrid - Real Valladolid: Alle Infos

Datum : Das Spiel wird am 30.9.2020 ausgetragen werden.

: Das Spiel wird am 30.9.2020 ausgetragen werden. Uhrzeit : Um 21.30 Uhr soll der Anstoß zwischen den beiden Teams erfolgen.

: Um 21.30 Uhr soll der Anstoß zwischen den beiden Teams erfolgen. Austragungsort : Wie gewohnt richtet Real Madrid seine Heimspiele im heimischen Estadio Santiago Bernabeu aus.

: Wie gewohnt richtet Real Madrid seine Heimspiele im heimischen Estadio Santiago Bernabeu aus. Schiedsrichter: Cesar Soto Grado wird die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften leiten.

FC Bayern abgeschlagen: Die Klubs mit den meisten Social-Media-Followern © imago images / Twitter / Instagram / Facebook / TikTok 1/11 Soziale Netzwerke sind wichtige Marketinginstrumente für Europas Topklubs. Welche haben die meisten Follower auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok? Wir zeigen euch die Top 10 der Social-Media-Könige. (Stand: 18.9.2020) © imago images / PA Images 2/11 PLATZ 10 - MANCHESTER CITY: 70,7 Millionen Follower © imago images / PA Images 3/11 PLATZ 9 - FC ARSENAL: 72,7 Millionen Follower © imago images / Poolfoto UCL 4/11 PLATZ 8 - FC BAYERN MÜNCHEN: 84,4 Millionen Follower © imago images / PA Images 5/11 PLATZ 7 - FC LIVERPOOL: 85,3 Millionen Follower 6/11 PLATZ 6 - PARIS SAINT-GERMAIN: 85,6 Millionen Follower © imago images / PA Images 7/11 PLATZ 5 - FC CHELSEA: 87,9 Millionen Follower © imago images / Insidefoto 8/11 PLATZ 4 - JUVENTUS TURIN: 97,7 Millionen Follower © imago images / PA Images 9/11 PLATZ 3 - MANCHESTER UNITED: 135,7 Millionen Follower © imago images / ZUMA Wire 10/11 PLATZ 2 - FC BARCELONA: 259,8 Millionen Follower © imago images / Agencia EFE 11/11 PLATZ 1 - REAL MADRID: 262,3 Millionen Follower

Primera Division: Die aktuelle Tabelle

Nach zwei absolvierten Spielen belegt Real Madrid aktuell den sechsten Tabellenplatz. Valladolid liegt mit zwei Punkten auf Rang 17. An der Tabellenspitze steht aktuell Betis Sevilla, das zwei seiner drei Spiele gewinnen und dabei eine 5:3-Torbilanz einfahren konnte.