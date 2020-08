FC Barcelona: Lionel Messi will Barca verlassen - Luis Suarez und Carles Puyol reagieren

Die Fußballwelt schaut am Dienstagabend gebannt auf Barcelona: Lionel Messi will die Blaugrana tatsächlich verlassen - Luis Suarez unterstützt ihn.

Unter anderem sein Noch-Teamkollege Luis Suarez und sein früherer Kapitän Carles Puyol haben auf die Entscheidung von Lionel Messi reagiert, den FC Barcelona sofort verlassen zu wollen. Informationen von SPOX und Goal, dass der Argentinier die Vereinsführung am Dienstag per Fax über seinen Wechselwunsch in Kenntnis gesetzt hat, bestätigte Barca mittlerweile der Agentur AP.

"Respekt und Bewunderung, Leo. Du hast all meine Unterstützung, mein Freund", schrieb Puyol auf Twitter . Der spanische Weltmeisterkapitän von 2010 hatte insgesamt mehr als 20 Jahre lang für Barca gespielt und 269 Partien gemeinsam mit Messi absolviert. 2014 beendete Puyol seine Karriere mit 36 Jahren.

Auf den Tweet Puyols reagierte Suarez derweil anerkennend. Der Uruguayer, der Barca ebenso wie Kumpel Messi in diesem Sommer verlassen könnte, antwortete mit zwei klatschenden Emojis. Suarez soll in den Planungen des neuen Trainers Ronald Koeman keine Rolle mehr spielen und darüber schon informiert worden sein. Der 33-jährige Angreifer wurde daher zuletzt bereits mit einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.

Lionel Messi: Kann er Barca ablösefrei verlassen?

Für Messi, der in 731 Pflichtspielen für Barca 634 Tore erzielt hat, wäre es ein Abschied nach 20 Jahren im Verein. Bereits im Jahr 2000 war der 33-Jährige mit damals 13 Jahren von Heimatklub Newell's Old Boys zu den Katalanen gewechselt.

Messi hat zwar noch Vertrag bis Ende Juni 2021, könnte Barca aber dank einer Klausel möglicherweise ablösefrei verlassen. Diese soll zwar bereits am 10. Juni ausgelaufen sein, wegen der durch die Corona-Pause verlängerten Saison könnte darüber aber wohl noch verhandelt werden

Weitere Reaktionen einiger Ex-Stars auf das Messi-Beben gab es zügig. So schrieb beispielsweise Ex-Barca-Kapitän Luis Figo, der während seiner Laufbahn zum Erzrivalen Real Madrid gewechselt war, dies sei "ein historischer Moment".

Ex-ManUnited-Verteidiger Rio Ferdinand riet derweil seinem einstigen Three-Lions-Weggefährten Frank Lampard, Messi nun zum FC Chelsea zu holen.

Von den Blues ist bislang im Zusammenhang mit Messi allerdings noch nicht wirklich die Rede. Als Interessenten gelten vielmehr vor allem Paris Saint-Germain, Inter Mailand und Manchester City.

Tore, Titel, Rekorde: Die Meilensteine in der Karriere des Lionel Messi © imago images/ZUMA Wire 1/23 Lionel Messi ist einer der besten Fußballer aller Zeiten. Seit 2004 steht er im ersten Team des FC Barcelona und reiht Rekord an Rekord. Nun könnte er den Verein verlassen. SPOX zeigt seine persönliche Meilensteine im Barca-Dress. © imago 2/23 16. Oktober 2004: Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:1 - Debüt für den späteren Weltfußballer. Er kommt kurz vor Schluss für Deco. © imago 3/23 1. Mai 2005: FC Barcelona - Albacete 2:0 - Das erste Tor lässt lange auf sich warten. Dann ist es soweit - auf Vorlage von Idol Ronaldinho. © getty 4/23 17. Mai 2006: FC Barcelona - FC Arsenal 2:1 - Champions League, Finale, Sieg - Messi ist trotzdem schlecht gelaunt. Ein Mittelfußbruch stoppt ihn vor dem Endspiel. © getty 5/23 18. April 2007: FC Barcelona - FC Getafe 5:2 - Das beste Tor seiner Karriere? Messi tanzt durch Getafes Hintermannschaft. © getty 6/23 02. Mai 2009: Real Madrid - FC Barcelona 2:6 - Das vielleicht beste Spiel seiner Karriere! Real wird im Bernabeu gedemütigt, Messi spielt als falsche Neun. © getty 7/23 27. Mai 2009: FC Barcelona - Manchester United 2:0 - Drei Jahre später ist Messi glücklich. Champions-League-Sieg, er ist mit dabei und trifft zum 2:0. Per Kopf. © getty 8/23 6. April 2010: FC Barcelona - FC Arsenal 4:1 - Die Gunners müssen die Enttäuschung aus 2006 noch einmal spüren. Messi macht alle vier Tore. © getty 9/23 27. April 2011: Real Madrid - FC Barcelona 0:2 - Der nächste Finaleinzug. Messi trifft doppelt in Madrid, Mourinho hat genug gesehen. © getty 10/23 7. März 2012: FC Barcelona - Bayer Leverkusen 7:1 - Und Messi legt zum Arsenal-Spiel noch einen drauf. Fünf Tore sind es gegen Leverkusen. © getty 11/23 29. August 2012: Real Madrid - FC Barcelona 2:1 - Vilanova übernimmt, Barca verliert den Supercup. Messi wird trotzdem bester Clasico-Torschütze seines Klubs. © getty 12/23 22. Dezember 2012: Real Valladolid - FC Barcelona 1:3 - Eine Saison der Rekorde. Messi macht 91 Treffer in einem Kalenderjahr. © getty 13/23 27. September 2014: FC Barcelona - FC Granada 6:0 - Auch unter Luis Enrique geht es weiter. Karriere-Tore 400 und 401 folgen. © getty 14/23 18. Oktober 2014: FC Barcelona - SD Eibar 3:0 - Zum zehnjährigen Jubiläum im Barca-Trikot trifft Messi standesgemäß. © getty 15/23 6. Juni 2015: Juventus - FC Barcelona 1:3 - Gemeinsam mit seinen kongenialen Sturm-Kollegen Neymar und Luis Suarez holt Messi im Finale gegen Juventus seinen insgesamt dritten Henkelpott. © getty 16/23 23. April 2017: Real Madrid - FC Barcelona 2:3 - Messi schießt im Clasico gegen Real sein 499. und 500. Karrieretor. © getty 17/23 01. Mai 2019: FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 - Im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gelingt Messi sein 600. Treffer für Barca - per direktem Freistoß. © getty 18/23 23. Oktober 2019: Slavia Prag - FC Barcelona 1:2 - Durch den Treffer zum 1:0 hat der Argentinier nun in 15 Saisons hintereinander in der Champions League getroffen - Rekord! © getty 19/23 27. November 2019: FC Barcelona - Borussia Dortmund - Messi macht sein 700. Pflichtspiel für die Katalanen. Beim 3:1 gegen Borussia Dortmund schießt er ein Tor selbst und bereitet die weiteren vor - Messi halt! © imago images/PanoramiC 20/23 30. Juni 2020: FC Barcelona - Atletico Madrid - Messi erzielt das 700. Tor seine Karriere beim 2:2 gegen Atletico - und wie: Im Panenka-Stil chipt er einen Elfmeter in die Maschen. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 21/23 19. Juli 2020: Deportivo Alaves - FC Barcelona - Im Saisonfinale erzielt Messi zwei Tore. Mit 25 Toren ist er zum insgesamt siebten Mal Torschützenkönig Spaniens - Rekord! © imago images / Pro Shots 22/23 Und weil Messi gegen Alaves auch noch einen Treffer auflegte, stellte er mit damit 21 Vorlagen in einer Saison einen weiteren Rekord auf. Diesen knöpfte er seinem früheren Teamkollegen Xavi (20 Assists in der Saison 2008/09) ab. © imago images / Poolfoto 23/23 Es könnte der letzte Meilenstein von Messi im Barca-Trikot gewesen sein. Am 25. August 2020, elf Tage nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern (2:8), machten die Katalanen den Wechselwunsch des Argentiniers publik.

Der FC Barcelona in der Saison 2019/20