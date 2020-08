FC Barcelona bestätigt die Verhandlungen mit Ronald Koeman

Der FC Barcelona hat erste Verhandlungen mit Bondscoach Ronald Koeman bestätigt. Der Niederländer gilt als heißester Anwärter auf den nach der Entlassung von Quique Setien vakanten Cheftrainer-Posten bei den Katalanen.

"Ja, wir haben mit Koeman gesprochen", sagte Barcas Geschäftsführer Oscar Grau am Montagabend am Flughafen von Barcelona den Medienvertretern. Grau war am Montag für ein Treffen mit dem 57-Jährigen nach Amsterdam geflogen.

Nach Angaben der Mundo Deportivo haben sich die beiden Parteien bereits auf die Laufzeit von zwei Jahren geeinigt. Die finanziellen Details des Deals sollen jedoch noch ausstehen.

Außerdem muss Koeman eine Einigung mit dem niederländischen Fußballverband, bei dem er noch bis Ende 2022 unter Vertrag steht, erzielen. Der Coach der Elftal hat nach Informationen der Mundo Deportivo aber eine Ausstiegsklausel im Vertrag stehen, falls der FC Barcelona ihm ein Angebot unterbreitet.

FC Barcelona: Schreuder als Co-Trainer von Koeman?

Als Co-Trainer von Koeman bringen Voetbal International und der Telegraaf Alfred Schreuder ins Gespräch. Der 47-Jährige war bis Anfang Juni Trainer bei der TSG Hoffenheim. Wegen unterschiedlicher Ansichten bezüglich der Transfers hatten sich die Kraichgauer jedoch von Schreuder getrennt.

Barca will das neue Trainerteam so schnell wie möglich bekannt geben. Das kündigte der Klub in der Stellungnahme zur Entlassung von Quique Setien an.

Setien hatte erst im Januar dieses Jahres die Nachfolge von Ernesto Valverde beim FC Barcelona angetreten. Nach dem 2:8-Debakel im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern (die Highlights im Video) musste er seinen Hut nehmen.

Mit Koeman wird wohl ein alter Bekannter zu den Blaugrana zurückkehren. Der ehemalige Verteidiger spielte von 1989 bis 1995 für Barca.

Netzreaktionen zur Barca-Demütigung durch den FC Bayern: FCB gegen FCB Amateure © imago images / SVEN SIMON / Pool 1/14 Der FC Barcelona erlebt gegen starke Bayern ein historisches 8:2-Debakel. Vier Gegentore fielen allein in der ersten halben Stunde. Klar, dass das für Häme und Spott sorgte - und der war durchaus humorvoll. Die Netzreaktionen. © imago images 2/14 RAPHAEL HONIGSTEIN (Jorunalist für der SPIEGEL, The Athletic, BT Sport): "Lustig ist, dass Bayern eigentlich gar nicht so gut spielt. Die letzte Linie ist sehr verwundbar, Probleme vor Davies. Aber Barcas Pressingresistenz ist wie Frischkäse." © twitter.com/fums_magazin 3/14 © twitter.com/Dagobert95 4/14 THOMAS NOWAG (Redakteur beim SID) 5/14 © twitter.com/FootyHumour 6/14 © twitter.com/GNetzer 7/14 MAX-JACOB OST (Moderator und Gründer des Fußball-Podcasts Rasenfunk) © twitter.com/Arne1904 8/14 © twitter.com/alderlax 9/14 PATRICK HAUSER (Journalist bei Sport1) © twitter.com/guek62 10/14 GÜNTER KLEIN (Chefreporter Sport beim Münchner Merkus) © twitter.com/flopumuc 11/14 FLORIAN BOGNER (Sportjournalist bei Eurosport) © twitter.com/cc_eckner 12/14 CONSTANTIN ECKNER (Journalist für BBC, ESPN und NTV - Chefredakteur von Spielverlagerung.com) © twitter.com/jollinski 13/14 © twitter.com/Karimdrehkick 14/14 LOUIS RICHTER (Freier Journalist für FIVEmag, JuiceMagazin, Tagesspiegel)

