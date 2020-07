Athletic Bilbao vs. Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während Bilbao noch um den Einzug in die Europa League kämpft, will Real im heutigen Aufeinandertreffen seine Tabellenführung weiter ausbauen. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im Fernsehen und Internet heute live sehen könnt.

Wann und wo spielt Athletic Bilbao gegen Real Madrid?

Bilbao empfängt Real am heutigen Sonntag um 14 Uhr zum 34. Spieltag der LaLiga. Gespielt im im Bilbaoer Estadio de San Mames.

Athletic Bilbao - Real Madrid heute live im TV und Livestream sehen

Ihr könnt das Spiel live und exklusiv im Livestream bei DAZN sehen, ein Fernsehübertragung gibt es daher nicht. Per App ist es aber möglich das Programm über Euren Smart-TV, Euer Smartphone, Eurer Tablet oder Euren Computer zu schauen.

Die Übertragung bei DAZN beginnt mit den Vorberichten und Moderator Lukas Schönmüller und 13.45 Uhr. Marco Hagemann wird das Spiel dann kommentieren, Ralph Gunesch ist der Experte.

DAZN zeigt sämtliche LaLiga-Spiele live und exklusiv im Livestream und überträgt auch den nationalen Pokal Copa del Rey.

Außerhalb des Fußballs zeigt DAZN unter anderem die Darts-Majors der PDC, die WTA-Tour, MotoGP sowie alle wichtigen Kämpfe aus dem Boxen und Ultimate Fighting.

DAZN kostet euch entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im günstigeren Jahresabonnement.

Athletic Bilbao heute live im Liveticker verfolgen

Wie zu allen Spielen aus Europas Top-Ligen bietet SPOX auch zu Bilbao gegen Real einen Liveticker mit allen wichtigen Spielereignissen an.

Athletic Bilbao: Punkte für die Europa League benötigt

Während Real dem Meistertitel näher kommen will, braucht Bilbao Punkte für die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation. Derzeit hat das Team einen Rückstand von zwei Punkten auf Real Sociedad auf dem siebten Rang.

Dabei sind die Basken in guter Form. Drei der letzten vier Spiele konnten sie gewinnen, lediglich im Camp Nou gab es eine knappe 1:0-Niederlage.

Real Madrid: Starke Defensive, noch Potenzial in der Offensive

In den vergangenen Spielen konnte sich Real-Trainer Zinedine Zidane vor allem auf seine Verteidigung verlassen, von den Angreifern erwartet er dagegen noch eine Steigerung. Dennoch herrscht insgesamt große Zufriedenheit: "Wenn wir den Ball verlieren, verteidigen wir, und wir machen das sehr gut. Vielleicht fehlt uns ein wenig mehr Offensiv-Ausstrahlung, aber die Wahrheit ist, dass die Mannschaft sehr solide ist und wir wollen, dass das auch so bleibt, denn das ist unsere Stärke."

Von der Meisterschaft will er trotz vier Punkten Vorsprung allerdings noch nicht sprechen: "Es steht noch viel vor uns, und wir müssen mit dem, was wir tun, weitermachen. Es stehen noch fünf Endspiele vor uns, wenn wir mit unserer Solidität weitermachen, dann gut."

Athletic Bilbao - Real Madrid: Bilanz und letzte Begegnungen

Bisher gab es bereits 177 Duelle zwischen den beiden Teams, von denen Real 90 gewinnen konnte. Bilbao siegte dagegen 51-mal. In 36 Spielen gab es hingegen keinen Sieger, so auch in vier den letzten fünf Begegnungen.