Die Primera Division ist endlich zurück! Nach der langen Corona-Zwangspause rollt heute wieder der Ball. Den Anfang am 28. Spieltag macht das Derby zwischen dem FC Sevilla und Real Betis. Wann und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Sevilla gegen Real Betis: Ort, Datum, Spielzeit

Das Derby zwischen dem FC Sevilla und Real Betis findet am heutigen Donnerstag, dem 11. Juni statt. Gespielt wird im Heimstadion des FC Sevilla, Anpfiff ist um 22.00 Uhr. Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan würden normalerweise 43.883 Zuschauer das Derby verfolgen. Doch aufgrund der Corona-Krise bleiben auch in Spanien die Stadion bis zum Saisonende leer.

FC Sevilla gegen Real Betis heute live im TV und Livestream

Das Sevilla-Derby wird nicht im Free-TV übertragen. DAZN zeigt das Sevilla-Derby heute live und exklusiv in voller Länge. Kurz vor dem Anpfiff geht die Sendung los, Ihr könnt sie an sämtlichen internetfähigen Endgeräten verfolgen - egal, ob Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Um die Rückkehr der besten spanischen Liga zu feiern, hat sich DAZN dazu entschlossen, dieses Spiel für alle Fans frei empfangbar auch auf dem DAZN YouTube-Kanal zu streamen. Der Stream wird außerdem über die Seiten spox.com, goal.com und kicker.de abrufbar sein.

Die Berichterstattung beginnt bereits um 21.45 Uhr, folgendes DAZN-Trio wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Primera Division: FC Sevilla gegen Real Betis im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf das Bewegtbild hat, kann das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Real Betis hier bei SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

FC Sevilla vs. Real Betis: Die vorrausichtlichen Aufstellungen:

FC Sevilla: Vaclik - Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon - Fernando, Joan Jordan, Banega - Suso, Ocampos, de Jong

Betis Sevilla: Robles - Emerson, Bartra, Mandi, Pedraza - Javi Garcia, Alena, Guardado, Fekir - Joaquin, Loren Moron

Primera Division: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 11.06. 22:00 Uhr Sevilla Real Betis 12.06. 19:30 Uhr Granada Getafe 12.06. 22:00 Uhr Valencia UD Levante 13.06. 14:00 Uhr Espanyol Barcelona Deportivo Alavés 13.06. 17:00 Uhr Celta de Vigo Villarreal 13.06. 19:30 Uhr Leganes Real Valladolid 13.06. 22:00 Uhr Mallorca Barcelona 14.06. 14:00 Uhr Athletic Bilbao Atlético Madrid 14.06. 19:30 Uhr Real Madrid Eibar 14.06. 22:00 Uhr Real Sociedad de Fútbol Osasuna

Primera Divison: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Der FC Sevilla will mit einem Sieg seinen dritten Platz verteidigen. Für Real Betis geht es in dieser Saison um nicht mehr viel. Doch in diesem Derby geht es immer heiß her.