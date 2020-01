Real Madrid gegen FC Sevilla heute live sehen: Livestream, TV, Übertragung

Am 20. Spieltag der spanischen La Liga empfängt am heutigen Samstag Real Madrid den FC Sevilla zum Topspiel. In der Liga haben die Gäste bereits seit zehn Spielen nicht mehr in der Hauptstadt gewinnen können. Wo ihr die Partie im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live: Datum, Uhrzeit und Ort

Der Tabellenzweite Real Madrid empfängt den Tabellenvierten FC Sevilla am heutigen Samstag (18.01.) um 16.00 Uhr. Ausgetragen wird das Duell im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid gegen Sevilla heute im Livestream: Wo kommt es live?

Das Topspiel des Spieltags wird live vom Sport-Streaming-Dienst DAZN übertragen, welcher sich in Deutschland die Exklusivrechte zur Übertragung der spanischen La Liga gesichert hat. Die Vorberichte starten bereits um 15.45 Uhr und ihr werdet während der Übertragung von folgendem Team begleitet:

Moderator: Christoph Stadler

Christoph Stadler Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Neben der spanischen La Liga bietet DAZN euch eine große Auswahl an internationalem Spitzenfußball. Zum Rechterepertoire des Streaming-Dienstes zählen unter anderem die italienische Serie A und die französische Ligue 1 sowie ausgewählte Partien der portugiesischen oder holländischen Liga. Durch die Übertragungen aus der NFL, NBA, NHL und MLB kommen zudem auch Fans des US-Sports voll auf ihre Kosten.

Real - FC Sevilla heute live im Liveticker

Wer den Kracher nicht vor dem Bildschirm verfolgen kann, muss natürlich trotzdem nicht darauf verzichten. Denn wie gewohnt bietet SPOX einen Liveticker an, der euch mit allen wichtigen Infos versorgen wird. Hier gelangt ihr zum SPOX Liveticker.

Real Madrid - FC Sevilla: Richtungsweisend

Während die Königlichen punktgleich mit dem ewigen Rivalen FC Barcelona auf dem zweiten Platz im Tableau liegen und seit zehn Partien ungeschlagen sind, belegen die Andalusier mit fünf Punkten Rückstand den vierten Platz, punktgleich mit Atletico Madrid. Wollen die Gäste am Top-Duo dranbleiben, muss in Madrid zumindest ein Punkt herausspringen.

Das Team des ehemaligen Barca-Coaches Julen Lopetegui ist in dieser Spielzeit zwar das auswärtsstärkste Team der Liga - vor den Blancos - konnte jedoch lediglich zwei der letzten fünf Spiele für sich entscheiden und wartet bereits seit 2008 auf einen Sieg im Bernabeu.

Vorzeichen sprechen klar für Real: die Bilanz gegen Sevilla

Die letzten beiden Aufeinandertreffen gegen die Rot-Weißen konnten die Hauptstädter für sich entscheiden. Insgesamt spricht die Bilanz klar für den Tabellenzweiten.