Ansu Fati soll offenbar beim FC Barcelona verlängern

Angreifer Ansu Fati steht offenbar vor einer erneuten Vertragsverlängerung beim spanischen Meister FC Barcelona (Dienstag um 21 Uhr im Liveticker gegen den BVB). Erst im Juli hatte das Top-Talent ein Arbeitspapier bis 2022 gestanden, sein neuer Kontrakt soll bis 2024 laufen.

Wie katalanische Medien übereinstimmend berichten bieten die Blaugrana dem 16-Jährigen einen lukrativen Vertrag, der abhängig davon ist, ob Fati permanent bei den Profis zum Einsatz kommt.

Wäre dies der Fall könnte der Rohdiamant in Zukunft eine Million Euro pro Jahr verdienen, bleibt er der zweiten Mannschaft erhalten, sollen jährlich 300.000 Euro aufs Konto des Youngsters wandern.

Fati, der in Guinea-Bissau geboren wurde, stand am vergangenen Wochenende erstmals für Barca in der Startelf und steuerte beim 5:2 über den FC Valencia ein Tor sowie eine Vorlage bei.

Derzeit prüft der spanische Verband, ob Fati eingebürgert werden kann. Gelingt dies, wäre er spielberechtigt für die U17-Nationalmannschaft der Iberer, die Ende Oktober an der Weltmeisterschaft in Brasilien teilnimmt.