"Stunde der Revanche": Wird Mats Hummels in Rom jetzt der große Nutznießer?

Wird Mats Hummels in Rom jetzt der große Nutznießer?

Die Hoffnungen sind groß. Am Mittwochabend war Ranieri auf dem römischen Flughafen Fiumicino von hunderten begeisterten Fans empfangen worden. "Sir Claudio, der Mann der unglaublichsten Leistungen kehrt nach Rom zurück. Er ist der Spezialist, wenn es darum geht, Mannschaften in der Krise wiederzubeleben", schrieb Il Messaggero in Anspielung auf den legendären Premier-League-Titel, den Ranieri mit Leicester 2016 gewonnen hatte.

"Habemus papam: Ranieri übernimmt zum dritten Mal Roms Trainerbank. Das ist die schwierigste Herausforderung seiner unglaublichen Karriere", so der Corriere dello Sport. Ranieri ist aber laut Gazzetta "der richtige Coach, um die Römer aus der Misere zu retten".

Der ambitionierte Traditionsklub liegt nach zwölf Spieltagen der Serie A mit nur 13 Zählern auf Rang zwölf.