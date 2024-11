Entlassung von Ivan Juric bei AS Rom offenbar beschlossene Sache: Trainer von Mats Hummels kann auch ein Sieg "zu 99 Prozent" nicht retten

Trainer Ivan Juric hat offenbar keine Zukunft mehr bei der AS Rom. Sein Aus soll besiegelt sein, berichtet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport.

Demnach sei die Partie gegen den FC Bologna am Sonntag (15 Uhr) "zu 99 Prozent" die letzte von Juric, der das Amt erst Mitte September übernommen hatte.

Juric steht seit geraumer Zeit in der Kritik. In seinen ersten elf Pflichtspielen holte der Kroate nur 1,36 Punkte im Schnitt. In der Tabelle reicht es derzeit nur zu Platz zwölf.

Außerdem hatte die Personalie Mats Hummels stets für Aufregung gesorgt. Juric wechselte den Weltmeister von 2014 erst einmal ein.