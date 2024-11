Brisantes Wiedersehen mit Mats Hummels? Edin Terzic offenbar bei AS Rom im Gespräch

Edin Terzic ist offenbar einer der Kandidaten auf den vakanten Trainerposten beim italienischen Erstligisten AS Rom, dem aktuellen Verein seines ehemaligen Schützlings bei Borussia Dortmund, Mats Hummels. Dort war am Sonntag Ivan Juric von seinen Aufgaben entbunden worden.

Informationen des Senders Sky Italia gehört der ehemalige BVB-Coach zum Kandidatenkreis. Angeblich sollen sich die Klub-Besitzer Dan und Ryan Friedkin im Hotel Posta Vecchia mit Terzic bereits getroffen haben.

Dem widerspricht jedoch die Bild, die wissen will, dass Terzic derzeit in England weilt und dort am Dienstag einen Vortrag in Manchester halten wird.

Bei den Hauptstädtern träfe Terzic auf seinen ehemaligen Schützling Hummels, der erst Anfang September einen Einjahresvertrag bei der Roma unterschrieben hatte. Terzic und Hummels kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB, wo sie mit einer Unterbrechung zwischen 2020 und 2024 miteinander zusammenarbeiteten.