Klartext vom Berater von Bayern Münchens Kandidat Theo Hernández: "Jemand streut diese Gerüchte"

Ersetzt Theo Hernández beim FC Bayern Alphonso Davies?

Hernández ist noch bis 2026 an die Rossoneri gebunden. Grundsätzlich will Milan mit ihm weiterarbeiten. Allerdings kursieren auch immer wieder Wechselgerüchte. So soll sich der FC Bayern mit ihm beschäftigen. Dort könnte auf der linken Abwehrseite ein Platz freiwerden, sollte sich Alphonso Davies im Sommer ablösefrei verabschieden. Konkret wurden die Gerüchte um Hernández und den FCB allerdings bislang nicht.

García Quilón betonte, Hernández' Hauptgedanke sei es, "bei Milan weiterzumachen, eine Einigung zu erzielen und so lange wie möglich für den Klub zu spielen". Trotzdem könne er nicht sicher sagen, was in einem Jahr sei. "Was passiert denn, wenn er keinen neuen Vertrag unterschreibt?", so der Berater."Ich will nicht lügen, denn ich weiß das auch nicht. Aber für uns ist jetzt klar, dass Theo glücklich in Mailand ist."

Hernández kam 2019 für knapp 23 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid zu Milan. 222 Spiele absolvierte der 27-Jährige seitdem für den Scudetto-Gewinner von 2022. Der Abwehrspieler mit dem ausgeprägten Offensivdrang erzielte bereits 31 Tore für Milan, 29 davon in der Serie A. Damit stellte er vor wenigen Tagen den Vereinsrekord von Klublegende Paolo Maldini ein.

Sportlich gleicht die aktuelle Saison für Hernández einer Achterbahnfahrt. Neben dem genannten Rekord gab es auch Negativschlagzeilen. Vor einigen Wochen setzte es harsche Kritik an ihm und Rafael Leão, weil sie angeblich respektloses Verhalten gegenüber Trainer Paulo Fonseca an den Tag gelegt hatten.