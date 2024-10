"Ich konnte vier Jahre lang keine Mannschaft finden": Ex-Bayern-Spieler stichelt gegen Pep Guardiola

Die italienische Stürmer-Legende Luca Toni hat sich einen Scherz mit Manchester Citys Trainer Pep Guardiola erlaubt und diesem die Schuld dafür gegeben, dass der Angreifer einst keinen neuen Klub fand.

Der City-Trainer traf sich mit den ehemaligen Italien-Granden Toni sowie Roberto Baggio in einem Restaurant in Lombardi. Die drei ehemaligen Spieler eint ihre Verbindung zu Brescia, denn jeder von ihnen hat irgendwann in seiner Karriere für den Verein gespielt.

"Pep, du hast den Fußball ruiniert. Mit der falschen Neun konnte ich vier Jahre lang keine Mannschaft finden. Ernsthaft", scherzte Toni in einem Video, in dem der City-Boss im Hintergrund lachte. "Kannst du sagen, dass du die falsche Neun nur mit Messi benutzt hast? Magst du überhaupt [klassische] Mittelstürmer?"