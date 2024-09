Nächste Wende bei Mats Hummels? Engagement bei AS Rom hat sich angeblich zerschlagen

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, fällt nun auch der anvisierte Wechsel zur AS Rom ins Wasser. Demnach seien die Römer nicht mehr an Verhandlungen mit dem Weltmeister von 2014 interessiert.

Davor hatte die Corriere dello Sport noch berichtet, dass der Innenverteidiger vor einem Wechsel in die italienische Hauptstadt stehe und dass er dafür einen Einjahresvertrag mit einem Nettogehalt in Höhe von 2,5 Millionen Euro unterschreiben würde. Auch einen Termin für den Medizincheck soll es bereits gegeben haben. Doch aus all dem wird, wie es scheint, nichts mehr.

Die Suche geht für den 35-Jährigen also weiter. Hummels ist seit dem Sommer vereinslos, sein Vertrag bei Borussia Dortmund war nach fünf Jahren ausgelaufen. Bereits ein Wechsel zum Serie-A-Klub FC Bologna war trotz eines Angebotes gescheitert. Außerdem stand ein Wechsel in die Premier League und La Liga im Raum.