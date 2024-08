Nach Transfer-Hammer um Paulo Dybala: Fans der AS Rom drehen vor dem Haus des Stürmers durch

Alles schien bereit für einen lukrativen Wechsel des 30-Jährigen zum saudischen Erstliga-Aufsteiger. Dort sollte Dybala für drei Jahre unterschreiben und insgesamt 75 Millionen Euro Gehalt kassieren.

Er verabschiedete sich am Donnerstag bereits von seinen Mitspielern am Trainingszentrum Trigoria, für den Abend war der Flug nach Saudi-Arabien gebucht. Dybala nahm sogar schon nicht mehr am offiziellen Fotoshooting der Lega Serie A für die neue Saison teil, weil er dachte, kein Teil der Mannschaft mehr zu sein.

Am Abend dann die Kehrtwende. In einem Post bei Instagram verkündete der Angreifer seinen Verbleib und schrieb in Richtung Roma-Fans: "Danke, Roma. Wir sehen uns Sonntag."