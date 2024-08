Fix! Millionen-Flop Romelu Lukaku verlässt FC Chelsea und heuert fest in Italien an

Lukakus Wiedervereinigung mit Trainer Conte klingt verheißungsvoll. Unter dem Italiener erzielte der Stürmer 64 Tore in 95 Spielen. Mit 24 Treffern in der Serie-A-Saison 2020/21 hatte Lukaku maßgeblichen Anteil am Meistertitel.

Für Chelsea verbuchte er bei insgesamt 59 Einsätzen 15 Tore.

Lukaku könnte bereits am kommenden Wochenende für Napoli debütieren. Gegner am Sonntag ist Parma. Die nächste Gelegenheit ergibt sich zwei Wochen später beim Gastspiel in Cagliari. Neapel ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Einem 0:3 zum Auftakt bei Hellas Verona folgte ein Heimsieg mit dem gleichen Score gegen den FC Bologna.