60 Millionen Euro an Gehalt: Paulo Dybala schließt sich offenbar Aufsteiger aus Saudi-Arabien an

Nach Informationen des italienischen Fernsehsenders Sportitalia hat der 30-Jährige grünes Licht für einen Wechsel von der Roma zum saudi-arabischen Klub Al-Qadisiyah gegeben.

Der Aufsteiger, der sich zuletzt mit dem ehemaligen BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Wolfsburg-Torwart Koen Casteels und dem langjährigen Real-Madrid-Verteidiger Nacho verstärkt hat, biete Dybala demnach einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro plus weiteren leistungsbezogenen Prämien.

Die Roma hoffe angeblich auf eine Ablösesumme in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den Argentinier. Dybala hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro in seinem bis 2025 datierten Vertrag. Diese ist inzwischen allerdings abgelaufen, sodass die Vereine direkt miteinander verhandeln müssen.