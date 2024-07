Zlatan Ibrahimovic spielt "fundamentale" Rolle bei Transfer von Europameister zu Milan

Noch ist die Verpflichtung von Morata zwar nicht offiziell. Furlani bestätigte aber, dass der spanische Stürmer nach seinem Urlaub bei Milan unterschreiben wird.

Auch Morata selbst hatte jüngst bestätigt, dass er Atlético Madrid in Richtung Italien verlässt. Bei den Colchoneros hätte der 31-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag gestanden. Milan muss wohl zwischen 13 und 15 Millionen Euro an Ablöse für Morata an Atlético überweisen.

Am Sonntag hatte Morata Spanien als Kapitän zum 2:1-Sieg gegen England im EM-Finale von Berlin und damit zum Gewinn des Europameistertitels geführt. Vergangene Saison waren dem Angreifer, der die Serie A aus insgesamt vier Jahren bei Juventus Turin (2014 bis 2016 und 2020 bis 2022) bereits bestens kennt, in 48 Pflichtspieleinsätzen für Atlético 21 Tore gelungen. Hinzu kamen fünf Assists.