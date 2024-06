"Sie bleiben!" Zlatan Ibrahimovic spricht Machtwort bei heiß begehrten AC-Milan-Stars Rafael Leão, Theo Hernández und Co.

Leão wurde unter anderem mit Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Seine angebliche Ausstiegsklausel von über 175 Millionen Euro dürfte allerdings ohnehin viele Interessenten abschrecken. Auch bei Hernández gab es mit Real Madrid und dem FC Bayern zwei prominente Klubs, die ihn auf der Wunschliste haben sollen. Nun hat Ibrahimovic allerdings erklärt, dass beide und auch Torhüter Mike Maignan bleiben.

Der 42-Jährige sagte auf einer Pressekonferenz: "Maignan, Theo und Leão bleiben. Sie sind die Stärksten in ihren Rollen, sie haben einen Vertrag mit uns und ich bin glücklich darüber. Ich brauche keine Domino-Effekte. Dank der Arbeit von RedBird (Mehrheitseigentümer von Milan) können wir starke Spieler kaufen: Der Verein hat bereits zwölf Spieler geholt und damit den Grundstein für die Zukunft gelegt. Dies ist das zweite Jahr; wir müssen uns im Detail und jeden Tag verbessern, wir haben ein Scouting-System in der ganzen Welt. Um einen Kauf abzuschließen, braucht man einen Prozess. Was wichtig ist, ist das richtige Profil."