AC Milan vs. Inter Mailand heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Stadtderby in der Serie A im TV und Livestream?

Ihr möchtet das Stadtderby heute live und in Farbe sehen? Dann könnt Ihr das bei DAZN tun, der Dienst besitzt nämlich die Exklusivrechte an der Serie A. Um 20.25 Uhr, also rund zwanzig Minuten vor dem Anpfiff, beginnen die Vorberichte auf DAZN1 und im Livestream über App und Website mit folgendem Team:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Carsten Fuß

Experte: Christian Bernhard

Für DAZN benötigt Ihr ein Abonnement - dieses könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr bei OneFootball vorbeischaut. Dort gibt es das heutige Duell dank einer Sublizenz einzeln.