"Stück Dreck": Victor Osimhen von der SSC Neapel beschimpft den Berater von Khvicha Kvaratskhelia als "Dummkopf"

Berater von Victor Osimhen pocht auf neuen Vertrag

Die Worte von dem Georgier seien "schlecht, oberflächlich und inakzeptabel", ergänzte Calenca: "Wir haben gerade erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben und der einzige Wunsch von Victor, neben dem Afrika-Cup, ist es, Neapel zu helfen. Alles andere ist Unfug."

Osimhen ist auch in dieser Saison ein Schlüsselspieler für Napoli. In 18 Spielen in allen Wettbewerben erzielte er acht Tore. Er wird mit einem möglichen Abgang aus der Serie A in Verbindung gebracht, sowohl Arsenal als auch der FC Chelsea sollen an ihm interessiert sein.

Der italienische Meister muss vor dem Duell mit Salernitana am kommenden Wochenende möglicherweise zwischen seinen beiden Starspielern vermitteln. Napoli ist derzeit Neunter in der Serie A und hat keines seiner letzten drei Spiele gewonnen.