Serie A: Inter setzt sich ab - Milan festigt dritten Platz

Inter Mailand hat den Patzer von Juventus Turin genutzt und sich an der Spitze der italienischen Serie A etwas abgesetzt. Der Pokalsieger gewann am Sonntagabend bei Lazio Rom mit 2:0 (1:0), der Vorsprung zu Juve wuchs auf vier Punkte an. Die Alte Dame war am Freitag bei CFC Genua nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen.

Inters Lokalrivale AC Mailand festigte im Fußball-Oberhaus den dritten Platz. Die Rossoneri gewannen 3:0 (2:0) gegen die AC Monza und weisen nach dem zehnten Saisonsieg 32 Punkte auf. Inter steht bei 41, Juventus bei 37. Der Niederländer Tijjani Reijnders (3.), der 18 Jahre alte gebürtige Nürtinger Jan-Carlo Simic (41.) und der Schweizer Noah Okafor (76.) schossen die Milan-Tore. Die Mailänder traten ohne den am Oberschenkel verletzten deutschen Nationalspieler Malick Thiaw an. Die Muskelverletzung hatte der Ex-Schalker im Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund (1:3) Ende November erlitten. Für Inter waren der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (40.) und der frühere Gladbacher Marcus Thuram (66.) erfolgreich. Bei Lazio sah Manuel Lazzari in der Schlussphase Rot (86.).

