"Ich habe mit meiner Frau vor Verzweiflung geweint!" Spieler berichtet von Albtraum unter Gennaro Gattuso

Hirving Lozano hat verraten, dass er die schwierigste Zeit seiner Karriere bei der SSC Napoli unter Trainer Gennaro Gattuso durchlebte - vor Verzweiflung habe er deshalb sogar mit seiner Frau geweint.

Der 28-jährige Flügelspieler wechselte 2019 nach Italien und arbeitete zunächst mit dem ehemaligen Trainer des AC Mailand und von Real Madrid, Carlo Ancelotti, zusammen. Ein Trainerwechsel brachte Gattuso nur wenige Monate nach Lozanos Ankunft nach Neapel, was dazu führte, dass der mexikanische Nationalspieler die schwierigste Zeit seiner Profikarriere durchlebte.

Lozano, der jetzt wieder bei PSV in den Niederlanden spielt, erzählte bei 'Hugo Sanchez Presenta' von seinen Schwierigkeiten unter Gattuso: "Er kannte mich nicht, er wusste nicht einmal, wo ich gespielt habe, aber er hat mich nie etwas gefragt. Als Fußballer weiß man, dass es Momente gibt, in denen man sagt: 'Wow, hier läuft es nicht gut.' Das hat mich nie verändert."

Lozano, der Napoli im Sommer 2023 verlassen hattte, fügte hinzu: "Ich saß immer auf der Bank, dieses Jahr war schrecklich, ich habe mit meiner Frau vor Verzweiflung geweint. Man merkt, dass man besser ist als viele andere und fragt sich: 'Warum geben sie mir keine Minuten? Warum lassen sie mich nicht spielen?'"

Lozano erzielte in der Saison 2020/21 zwar 15 Tore und gewann 2022/23 den Titel in der Serie A, aber er kehrte nach Eindhoven zurück, und es stellt sich die Frage, ob er sein Potenzial in Neapel jemals wirklich ausschöpfen konnte. In dieser Spielzeit läuft es aber wieder deutlich besser und Chucky glänzt wieder für Verein und Land.