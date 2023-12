Andrea Pirlo berichtet von gemeinsamer Zeit mit Cristiano Ronaldo bei Juventus: "Ein Vorzeige-Profi in jeder Hinsicht"

Andrea Pirlo, ehemaliger Trainer von Juventus, hat von der Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo geschwärmt. Der 44-Jährige betreute CR7 während einer gemeinsamen Saison in Turin.

Pirlo erzählte bei Radio Serie A: "Wenn man Ronaldo trainiert, versteht man, wie man die Nummer eins der Welt wird. Er ist ein Vorzeige-Profi in jeder Hinsicht: wie er isst, wie er sich erholt, wie er trainiert."

Pirlo war zwischen August 2020 und Mai 2021 Juve-Trainer und arbeitete in dieser Zeit mit dem Portugiesen zusammen. In dieser Saison traf CR7 nach Belieben: 36 Tore in 44 Pflichtspielen machte er und führte die Bianconeri zum Titelgewinn in der Coppa Italia.

Nach seiner Zeit in Turin verstand sich Ronaldo bei seiner Rückkehr zu Manchester United nicht gut mit Trainer Erik ten Hag. Er kritisierte den Niederländer und die Klub-Bosse in einem Interview, woraufhin sein Vertrag nach der WM 2022 aufgelöst wurde. Ronaldo schloss sich dann Al-Nassr in Saudi-Arabien an, wo er in dieser Saison mit 24 Toren in 26 Spielen wieder in Top-Form ist.