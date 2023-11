AS Rom - José Mourinho außer sich: Torjubel mit dem Balljungen

Roma-Trainer José Mourinho hat das letzte Tor seines Teams beim 3:1 gegen Udinese mit einem Balljungen ausgiebig gefeiert. Nach dem Treffer von Stephan El Shaarawy in der 90. Minute lief Mourinho aus der Coaching Zone auf die ihm am nächsten stehende Person zu - und umarmte den überraschten Balljungen lange.

Die Giallorossi waren durch einen Treffer von Gianluca Mancini in der ersten Hälfte in Führung gegangen, bevor Udinese durch Florian Thauvin in der 57. Minute ausglich. In der Schlussphase stellte Paulo Dybala zunächst auf 2:1 (81.), bevor El Shaarawy mit seinem Treffer den Deckel drauf machte.

Nach dem Spiel sagte Mourinho den Journalisten: "Ich habe das Tor gefeiert, das den Sieg perfekt gemacht hat. Da war dieser Junge, gottseidank war es keine Frau und kein Polizist. Er war halt der Erste, den ich gesehen habe."

Durch den Sieg kletterte die AS Rom auf den fünften Platz der Serie A. Für die Giallorossi geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Servette Genf weiter.