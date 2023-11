Spektakulärer Transfer? Douglas Costa will angeblich für den Mindestlohn zu einem Ex-Klub zurück

Der frühere Bayern-Star Douglas Costa drängt offenbar mit aller Macht auf eine Rückkehr zu Juventus. Calciomercato schreibt, der Brasilianer habe den Bianconeri angeboten, bis zum Saisonende für den Mindestlohn zu spielen. Dazu könnten sich laut des Berichts noch erfolgs- und leistungsabhängige Prämien gesellen.

Costa steht beim MLS-Klub Los Angeles Galaxy noch bis Ende des Jahres unter Vertrag. Der Verein hat bereits mitgeteilt, dass der 34-Jährige sich dann verabschieden wird.

Costa soll auch in Saudi-Arabien Interesse wecken, allerdings strebt der Rechtsaußen selbst ein erneutes Engagement bei der Alten Dame an. Er sagte bereits vor einigen Tagen: "Mein Wunsch ist es absolut, wieder für Juve zu spielen. Ich möchte wieder ein Krieger für (Trainer Massimiliano; Anm. d. Red.) Allegri sein und die Liebe der Juve-Fans spüren."

Möglich sei laut Calciomercato, dass Costa ein halbes Jahr lang für Juve spielt und anschließend in die Saudi Pro League wechselt. Bei Juventus hätten sich die Verantwortlichen noch nicht zum Vorschlag des Angreifers geäußert. Allerdings ist man dort auf der Suche nach einer Verstärkung für die offensive Außenbahn.

In Los Angeles verdiente Costa zuletzt etwa 4,2 Millionen Euro jährlich. Sollte er tatsächlich für den Mindestlohn in Turin anheuern, bekäme er nur einen Bruchteil dieser Summe: Rund 2.000 Euro netto pro Monat, was einem Jahresgehalt von 42.000 Euro brutto entspricht, beträgt Mindestlohn in Italien, der jedem Spieler über 24 Jahren zusteht.

Costa spielte bereits zwischen 2017 und 2020 für Juventus und gewann mit dem italienischen Rekordmeister unter anderem dreimal den Scudetto. Zuvor war er drei Jahre lang für den FC Bayern aktiv und wurde auch dreimal Deutscher Meister.