Victor Osimhens Zoff mit Napoli: Jetzt spricht Rudi Garcia über das TikTok-Video

Trainer Rudi Garcia hat sich zur Kontroverse zwischen Victor Osimhen und Italiens Meister SSC Neapel geäußert. Der Franzose war nach dem 4:1-Sieg gegen Udinese Calcio am Mittwochabend in der Serie A dabei bemüht, die Wogen zwischen dem Klub und seinem Top-Torjäger zu glätten.

Garcia erklärte bei DAZN: "Wir haben nach dem Spiel gegen Bologna gesprochen. Wir waren alle frustriert und sauer, dass wir nicht gewonnen hatten. Dann gab es in den zwei Tagen ein paar ungeschickte Aktionen auf Social Media. Wir haben uns nochmal unterhalten und er konzentriert sich auf das Geschehen auf dem Platz."

"Er wir alles für dieses Trikot geben. Wir müssen eine Einheit sein und das sind wir", so der Nachfolger von Luciano Spalletti bei den Partenopei weiter.

Im Nachgang des enttäuschenden 2:2 gegen Bologna, bei dem Osimhen einen Strafstoß verschossen hatte, veröffentlichte Napoli auf dem offiziellen TikTok-Kanal des Vereins ein Video, in dem man sich über Osimhens Fehlschuss lustig machte.

Der Clip traf den 24-Jährigen offenbar sehr, denn er löschte in der Folge alle Bilder mit Napoli-Bezug von seinem Instagram-Profil. Außerdem kündigte sein Berater an, man prüfe rechtliche Schritte gegen den Verein.

Osimhens Vertrag läuft noch bis 2025. Angeblich prüfen Real Madrid und Vereine aus Saudi-Arabien angesichts der aktuellen Situation eine Verpflichtung des Nigerianers im Winter.

In der Vorsaison schoss Osimhen Napoli mit 26 Toren in 33 Partien zum ersten Scudetto nach über zwei Jahrzehnten. In der laufenden Saison markierte der ehemalige Wolfsburger in sieben Serie-A-Spielen vier Treffer.